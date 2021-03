Seks år, tre ektemenn, flere samkoner og mye vold – slik beskriver hun livet som norsk IS-kone

Den terrortiltalte kvinnen sa det var tungt å forklare seg om opplevelsene i Syria. Flere ganger gråt hun og ba om pause. Her flankert av sine forsvarere, advokat Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø. Foran sitter tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen. Tegning: Esther Bjørneboe, NRK

Hun bodde en stund sammen med de to søstrene fra Bærum. En norsk fremmedkriger arrangerte nytt ekteskap for henne med en shariadommer. Slik var hverdagen for den IS-tiltalte kvinnen, ifølge hennes egen forklaring,

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden