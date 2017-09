David Tang gir 2,8 millioner kroner til dem som reddet livet hans etter helikopterstyrten i Bergen

På en traumekonferanse som han deltok på i Førde torsdag, offentliggjorde han at han selv, Charles Chan og Quentin Smith, ønsker å gi 2,8 millioner kroner til Redningsselskapet, skriver Bergens Tidende.

Tang åpnet foredraget sitt i Førde med følgende uttalelse:

– Jeg er her i dag for å snakke til dere om å overleve et helikopterkrasj. Jeg vil dele med dere min opplevelse av å være død. Jeg er en eks-død mann. Hjertet mitt stoppet tre ganger.

– Hvor er Charles?

Om hendelsen fortalte den engelske advokaten:

– Da helikopteret traff vannet, landet det på høyre side. Min pilotvenn Quentin Smith kom seg først ut. Jeg kom meg også ut ved egen hjelp.

– Quentin svømte inn igjen i vraket og fikk aktivert flottørene. Det første jeg sa da jeg kom til overflaten var; «hvor er Charles?».

– Så falt jeg bort

– Så snart Quentin hadde fått dradd Charles ut av vraket, falt jeg bort. De trodde de hadde mistet meg. Jeg gled ut i sjøen. Det skal ha kommet røyk ut av munnen min da de fikk meg opp igjen. Det som skjedde videre reddet livet mitt, fortalte Tang.

Deretter gikk Tang detaljert gjennom hele redningsoperasjonen og tiden på sykehuset.

Han lå i koma i fem dager med familien ved sin side.

Da han våknet var han forvirret og lurte på hvorfor han befant seg på et sykehus i Norge.

– Er jeg blitt kidnappet? Er det noen som har prøvd å stjele organene mine? undret han.

Fra tiden i koma

Han fortalte også at han stadig vekk blir spurt om hvordan det føltes å være i koma.

– Jeg husker bare at det var som å fly med en LED-skjerm foran meg. Jeg var i en labyrint med vegger overalt, og plutselig var det denne åpne døren som dukket opp uten noe varsel. Store skygger prøvde å dra Charles inn i labyrintens vegger. Jeg prøvde å trekke ham ut igjen. Jeg aner ikke hva noe av dette betydde, fortalte Tang.

Fryktet hjerneskade

Hans kone fortalte senere at hun var blitt spurt av legene om kroppen skulle sendes til London eller Hong Kong om noe skjedde.

– De fortalte henne også at jeg kunne ha hjerneskade, at de ikke visste hvilken grad, og at hun skulle forvente at jeg kanskje ikke husket henne eller visste hvem hun var. Hun svarte dem ikke, sa Tang, som opprinnelig kommer fra Kina.

Etter 16 dager på Haukeland kunne han reise hjem til London.

Første intervju

Tang ga sitt første intervju etter styrten da Bergens Tidende møtte ham på Flesland 7. juni, – en knapp måned etter den dramatiske hendelsen.

– Jeg er ikke troende, men er sikker på at noen der oppe passer på meg. Tiden var ikke kommet for meg til å dø ennå, sa Tang i intervjuet.

Det var om kvelden 10. mai at et helikopter med tre personer styrtet i sjøen utenfor Sandviken da det skulle lande på superyachten «Bacarella», som lå for anker. Sammen med Tang var piloten Quentin Smith og den kinesiske tv-sjefen og yachteieren Charles Chan.

Tang kom seg ut av helikoptervraket ved egen hjelp, men ble brått dårligere da han svelget flybensin og pustet inn eksosgass.

Redningsselskapet, som tilfeldigvis bare var et par minutter unna i et annet oppdrag, sto for livreddende innsats i første fase. Deretter overtok personell fra Luftambulansen og Haukeland universitetssykehus.

– Heldigvis er det ikke hver dag man havner i et slikt drama, sa bestmann Magnus Hafslund om bord på redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø».

Hafslund var med på å redde livet til David Tang etter helikopterstyrten.

– Dette er stas

Frode Pedersen, som er kommunikasjonssjef og ansvarlig redaktør i Redningsselskapet, sier at de er svært glade for gaven.

– Den kommer til å bli brukt i bergensområdet til opplæring av mannskaper og vedlikehold av redningsskøyter. Dette var stas, sier han.

Torsdag møtte David Tang sine redningsmenn igjen. De tre karene som var om bord under redningsaksjonen i Bergen var invitert til å delta.

– Vi ønsker å gjøre litt stas på David. Flere av redningsselskapets båter vil være på plass når vi har en markering ved vårt hovedkontor på Lysaker i Oslo, sier Pedersen.