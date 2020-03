Frykter mer familievold – politiet ber folk melde fra

Politiet frykter at stengte skoler kan føre til en økning i familievold, og at det kan være vanskeligere å plukke opp barn som har det vanskelig hjemme.

Politiet er redd for at karantene og stengte skoler fører til at flere blir utsatt for familievold. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– I den tiden vi er i nå, er det mange barnefamilier som er mer sammen og mer isolert, sier Heidi Myhre Teigen, leder for avsnitt for seksuelle overgrep og vold i Innlandet politidistrikt.

– I alle familier er det noe stressnivå, men det er enda mer nå. Man går oppå hverandre, og man kan ha flere økonomiske bekymringer, sier Teigen.

Derfor er hun bekymret for at flere kan bli utsatt for vold. Hun er også bekymret for at flere barn kan bli utsatt for overgrep på nett.

– Det er viktig at foreldre følger med på barnas nettbruk opp mot potensielle overgripere, sier Teigen.

– Krisesentre må opprettholdes

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil at krisesentrene skal regnes som en samfunnskritisk funksjon under epidemien, for å sikre at voldsutsatte får et botilbud.

– Når flere er hjemme, kan det bety at mange trolig vil tilbringe flere timer enn vanlig med voldsutøver. De kan få akutt behov for hjelp og beskyttelse gjennom krisesentrenes botilbud. Det er viktig at tjenesten opprettholdes, sier Moxnes.

Regjeringen har laget en liste over jobber som er nødvendige for å holde Norge i gang i krisetid. Alle ansatte i helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger og barnevern står allerede på listen.

Stengte skoler

Politiet er bekymret for at flere saker ikke blir meldt inn, fordi barn ikke er på skole eller i barnehage.

– Publikumsmottakene er stengt, derfor er vi bekymret for at folk tror det ikke er mulig å si fra. Vi prioriterer disse sakene også nå. Folk må ikke være redde for å melde fra, sier Teigen.

Personer som mistenker familievold eller overgrep, kan ta kontakt med barnevernet eller lokalt politi på telefon 02800. Fagpersoner som er bekymret, oppfordres til å ta kontakt med Statens barnehus for veiledning.

Eldre ungdommer og voksne som er utsatt for vold, kan ta kontakt med Støttesenter for kriminalitetsutsatte på 404 46 513.