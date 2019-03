Uvanlig jevn nestlederkamp i SV

De politiske forskjellene mellom de to beskrives som små, men de har en ulik strategisk vurdering av hvordan SV kan vokse. Det tror leder Silja Støyva Arvola i Finnmark SV får stor betydning for valget, som hun sier er uvanlig jevnt.

Kari Elisabeth Kaski er selv oppvokst i Finnmark, men ifølge Arvola vil så godt som alle lokallagene i fylket stemme på Torgeir Knag Fylkesnes.

Distriktskamp

– Det skyldes at Fylkesnes hele veien er i kontakt med distriktene, både når det gjelder politikk og næring, men også når det gjelder hvordan SV skal utvikle seg som organisasjon, sier Arvola til NTB.

Hun mener Fylkesnes gir et talerør til både Finnmark, Troms, Nordland og Vestlandet.

Fylkesnes ligger an til å få mest støtte i flest fylker, mens Kaski har mye støtte i de største fylkene, ifølge VG.

Fylkeslagene i Aust- og Vest-Agder har slått seg sammen til ett lag, Agder SV. De fleste her har landet på Fylkesnes, men tidligere leder Aust-Agder SV, Harald Bjørløw, mener Kaski bør bli nestleder.

Han mener Kaski vil gjøre en god jobb for distriktene i like stor grad som Fylkesnes.

Små forskjeller

– Hun har til de grader egenskapene til å se hele landet. Jeg har veldig stor sans for at de får inn enda mer fokus på Distrikts-Norge, det er viktig. Men ser ikke at det ikke skal være mulig med Kari Elisabeth som nestleder, sier Bjørløw til NTB.

Han understreker at forskjellene mellom de to kandidatene er små.

Før landsmøtet var valgkomiteen delt på midten om hvem av de to som etterfølger Snorre Valen som nestleder, men en ny valgkomité vil lørdag formiddag komme med sin innstilling til en av kandidatene.

– Det virker som det er veldig jevnt. Det er ingen som har oversikt enda over hvem som vinner, sier Bjørløw til NTB.

Delt om vindkraft

De to kandidatene er dessuten delt i sitt syn på vindkraft.

Landsmøtet i SV kan i helgen ende med å si nei til vindmøller på land, som er i tråd med Fylkesnes sine ønsker. Kaski mener på sin side at det er usolidarisk å ikke bygge ut vindkraft i Norge i likhet med andre land. Det sier de to kandidatene til Aftenposten.

Arvola tror ikke den spesifikke kraftsaken får avgjørende betydning for hvem som vinner vervet, men heller de to kandidatenes syn på miljøspørsmålene generelt.