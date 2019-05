Støre refset regjeringens arbeidslivspolitikk i sin 1. mai-tale

Støre reiser rundt på en liten sørlandsturné 1. mai og taler i Kristiansand, Eydehavn, Vennesla og i Siljan i Telemark.

På Aps landsmøte forrige måned vedtok partiet å innføre forbud mot innleie i utsatte områder. I sin tale i Vennesla onsdag morgen trakk Støre fram partiets kamp mot innleie, og han gikk hardt ut mot statsminister Erna Solberg (H).

– Da vi fikk med oss KrF i flertallet i Stortinget i fjor for å begrense bruken av innleie, sa statsministeren at det var hennes største nederlag i fjor. For meg er det en talende setning at litt bedre orden for dem som jobber i utsatte bransjer, var regjeringens største nederlag, sa Støre.

– Det sier noe om en styring som er feil, og vi forplikter oss til å gjøre noe med det. Vi bør bytte regjering i Norge, sa Ap-lederen til applaus blant de fremmøtte.

Kommende kommunevalg

I Vennesla trakk Ap-lederen også fram høstens kommunevalg. I den forbindelse roste han Aps ordførerkandidat i Vennesla kommune, Solveig Robstad.

– Det er så viktig hvem som styrer lokalt. Kommuneøkonomi er et grått og trist ord, men i kommunene avgjøres de viktigste tingene som betyr noe i folks liv. Tilbudet til barna våre, kollektivtrafikken, hvordan vi tar vare på våre eldre – det er kommunale beslutninger, sa han.

Støre satte også av en del av talen til å hylle tidligere partileder og statsminister Gro Harlem Brundtland, som nylig fylte 80 år.

Færre midlertidige stillinger

Statsminister Erna Solberg er naturlig nok ikke enig i kritikken fra Ap-lederen. Hun viser til ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå om at det på ett år er blitt 10.000 færre ansatte i midlertidige stillinger.

– Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber, og min beskjed til folk i dag er at regjeringen skal fortsette å skape enda flere faste jobber og legge til rette for at flere kommer i jobb, sier hun til NTB.

Solberg trekker fram at tallene viser den laveste arbeidsledigheten på ti år.

– Det å gi litt mer fleksibilitet når det gjelder midlertidighet betyr ikke at du får varig midlertidighet. Det viser disse tallene. Nå begynner mange statistikker å vise mangel på arbeidskraft i deler av Norge, og da har vi en gylden mulighet til å få enda flere i jobb, framholder hun.