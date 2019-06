Grande under knallhardt press fra sine egne

Regjeringspartienes ledere innleder nå drøftelser om bompengesituasjonen, som har ført Frp på kollisjonskurs med Venstre og utfordret regjeringssamarbeidet.

– Frp har klart å male seg selv inn i et merkelig hjørne og fikk det til helt på egen hånd. Venstre har ingenting å gi, sier leder Arjo van Genderen i Viken Venstre til NTB.

Han får støtte fra lederen i Oslo Venstre:

– Jeg forholder meg til Granavolden-erklæringen og mener spørsmålene Frp reiser, er ferdigforhandlet. Jeg ser ikke at gjennomslag for de nye kravene er aktuelt. Vi har ingen ting å gi i miljø- og klimapolitikken, uttaler Espen Ophaug.

– Venstre står fast på Granavolden-erklæringen, og jeg forventer at Frp gjør det samme, fremholder leder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre.

Onsdag la Frp fram krav om å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, nei til veiprising og strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområder.

«Bejublet» av Frp

Flere av Venstre-fylkeslederne NTB har vært i kontakt med, viser til at Frp var veldig fornøyd med regjeringsplattformen.

– Kravene er totalt urealistiske og i strid både med regjeringsavtalen og Nasjonal transportplan – og andre vedtak som Frp har stemt for. Dette avslører Frp som et populistisk parti, som tror vedtatt politikk kan endres fordi det er et «opprør» som rammer partiet, sier leder Torgeir Anda i Trøndelag Venstre.

– Frp fikk i avtalen gjennomslag for flere av sine hjertesaker, og de var veldig fornøyd med denne i januar. Det blir helt merkelig å komme med nye og veldig dyre krav nå, sier leder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

Van Genderen peker på at plattformen ble «bejublet» av et godt fornøyd Frp da den var klar:

– Plattformen innebærer en god balanse mellom miljø, kollektiv og bygging av vei – og er bærekraftig, også økonomisk sett.

Kjernesak for Venstre

Venstre-toppene avviser Frps snakk om en bompengekrise.

– Det som er krise, er ikke bompenger, men at ikke alle kan reise klimavennlig på grunn av manglende utbygging av kollektivtrafikk, infrastruktur til 0-utslippskjøretøyer, sykkeltraseer og trygge gang- og sykkelveier, sier Helseth.

– Det som er den virkelige krisen i byområdene hos oss, er ikke bompengene, men at vi ikke får bygd et miljøvennlig alternativ raskt nok, sier Lunde.

Leder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre viser til regjeringens miljø- og klimaambisjoner for byene og midler til veiutbygging i distriktene.

– Det er ikke aktuelt å svekke disse ambisjonene, og så vidt jeg vet har også Frp som prinsipp at forurenser skal betale. Det oppnås gjennom bompenger og/eller veiprising og ikke ved å gå inn på Frps nye forslag, sier han.

Advarsel fra Tromsø

Bompengeuroen har satt flere byvekstavtaler i spill. Frp krever nå at fem pakker som er under planlegging, blant annet Tromsø, stanses for å få ned bompengeutgiftene, ifølge Bergens Tidende.

Brukerfinansiering er nødvendig for å få bedre luftkvalitet i større byer, bedre kollektivtransport og mindre kø, sier leder Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre:

– Flere må få mulighet til å ta grønne transportvalg. Dette er også viktig for Tromsø, som står for tur til å forhandle om byvekstavtale. Frp får ikke sette denne i spill.