Politiet mener nå at motivet bak drapet var at 17-åringen var asiatisk, melder Dagbladet.

Politiet opplyste tirsdag at obduksjonsrapporten viste at 17-åringen ble drept med fire skudd. Hun ble funnet død i boligen i Eiksmarka i Bærum lørdag 10. august. Johanne Ihle-Hansen ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.

Samme dag ble stebroren Philip Manshaus pågrepet etter å ha forsøkt å angripe Al-Noor-moskeen i Bærum.