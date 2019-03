Forsvaret: Redningsaksjon helt på kanten av hva helikoptrene kunne klare

Hovedredningssentralen Sør-Norge betrakter situasjonen til cruiseskipet Viking Sky som stabil søndag ettermiddag. Skipet er ventet inn til Molde mellom klokka 16 og 17.

– Helseapparatet står klare til å ta imot passasjerene som er igjen i skipet og har oppbemannet med skjerpet beredskap siden natt til søndag, opplyste politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt på en pressekonferanse på Sola søndag.

Dansk bistand

Hovedredningssentralen fikk hjelp fra både dansk og svensk redningstjeneste, som tok seg av overvåkingen i Skagerrak mens de norske ressursene konsentrerte seg om redningsaksjonen.

– Et dansk redningshelikopter fløy til Kjevik for å være i beredskap der, opplyste redningsinspektør Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Det ble fløyet opp ekstra mannskaper slik at vi sikret nok og uthvilt mannskap gjennom hele døgnet, sa han.

Krevende

Major Fredrik Jomaas, som er avdelingssjef for 330-skvadronen på Sola, mente at skvadronen balanserte på kanten av hva de kunne klare i de dramatiske timene.

– Værforholdene, omfanget og varigheten gjorde oppdraget svært krevende. Det er utfordringer helt på kanten av hva redningshelikoptrene kan takle, sa han.

– Det er åpenbart at en hendelse av dette slaget ikke er hverdagslig for helikoptermannskapene. Vi har hatt helikoptre sammenhengende i 19 timer i lufta over bølger opp mot 15 meter, opplyste Jomaas.

Koordineringen av redningsaksjonen har gått knirkefritt, og et nytt helikopter har vært på plass med en gang helikopteret over havaristen har blitt fylt opp.

– Vi har tatt om bord mellom 15 og 20 personer i hvert løft og utført cirka 15 evakueringer i løpet av disse timene, sa major Jomaas.