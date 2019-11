Betew dømt til forvaring i tre nye år

Betews forvaringstid etter Nokas-dommen går ut like før nyttår. Påtalemyndigheten ville ha fem års forlengelse, men fikk tre år.

Retten mener det fortsatt er reell og kvalifisert fare for nye alvorlige lovbrudd, og at hensynet til samfunnsvernet tilsier at fortsatt forvaring er påkrevd, heter det i dommen.

I oktober 2014 ble Betew prøveløslatt, men etter ti måneder ble han pågrepet og senere dømt til fem år og fire måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet. Dermed ble han igjen innsatt på forvaring i Ila fengsel.

Slik retten ser det, er ikke situasjonen til Nokas-raneren like positiv i dag som da han ble prøveløslatt i 2014, hvor det i vilkårene ble lagt særlig vekt på at han ikke skulle ha noen kontakt med det kriminelle miljøet.

Av de dømte etter Nokas-ranet i april 2004 er det nå kun Betew som fortsatt sitter fengslet. Han ble opprinnelig dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Betew ble pågrepet 25. mai 2004 og har vært i fengsel siden den gang med unntak av perioden der han var prøveløslatt.