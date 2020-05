Siste nytt om koronasituasjonen i Norge

Se pressekonferansen med justisministeren, barne- og familieministeren og næringsministeren her.

Stavanger Aftenblad

NTB

I dag deltar justis- og beredskapsminister Monica Mæland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og næringsminister Iselin Nybø.

Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stede.

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge. Les mer her.

Vil gjøre det lettere for små bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil at det offentlige skal dele opp flere store kontrakter, slik at mindre bedrifter også skal kunne konkurrere om dem.

Dette skjer som følge av en rapport som viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å følge anskaffelsesreglene.

– Rapporten viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å dele opp store kontrakter. Det er uheldig. Når vi nå kjemper for at norsk næringsliv igjen skal få vind i seilene, er det avgjørende at kontraktstørrelsene er riktige, sier Iselin Nybø.

Dagens regler sier nemlig at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp kontrakter, eller begrunne hvorfor de ikke gjør det.