Død kvinne funnet i hus i Bærum, skal være i familie med pågrepet mann

Saken blir oppdatert

På en pressekonferanse lørdag kveld, opplyste politiet at de hadde funnet en død kvinne i en bolig i Bærum lørdag kveld. Kvinnen skal ha en familierelasjon til mannen som ble pågrepet i forbindelse med moskéskytingen tidligere i dag.

Omstendighetene er uklare og politiet behandler det som et mistenkelig dødsfall. Mannen som ble pågrepet tidligere i dag er nå siktet for drap og drapsforsøk.

– Vi ser på dette som et mistenkelig dødsfall og mulig drap. Den døde skal være i relasjon til mannen som er pågrepet tidligere i dag, opplyste politiet i kveld.

Politiet oppdaget den døde i forbindelse med etterforskningen av hendelsen i moskeen. Mannen som er pågrepet har bodd i huset.

På spørsmål om hva relasjon den døde hadde til den pågrepne, svarte etterforskningsleder Rune Skjold «en familierelasjon».

Fortsatt ikke avhørt

Den siktede er lørdag kveld fortsatt til helsesjekk, men politiet håper at han blir overført til politiet i løpet av kvelden.

– Vi håper å begynne med avhør i kveld eller i morgen tidlig. Forhåpentlig har vi innledet de første avhørene i morgen, men vi blir nok ikke ferdig før om en liten stund, sier Skjold.

Den siktede vil etter all sannsynlighet bli fremstilt for varetektsfengsling mandag, opplyser Skjold.

Les saken fra politiets pressekonferanse tidligere i dag: Mann siktet for drapsforsøk. Politiet har ikke avhørt ham ennå.

Bevæpner politiet

Politiet setter også i verk tiltak rundt feiringen av den muslimske høytiden id søndag.

– I morgen starter id-feiringen. Det er viktig å kommunisere ut at vi kommer til å sette ut ekstra mannskaper. Alle skal være så trygge som over hode mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen.

Blant annet vil alt politi i Oslo bli bevæpnet.

Politiet sier at det ikke er noe som tilsier at dette er en terrorhandling.

– Men vi kan ikke utelukke at det er terror. Vi må ta høyde for det, sier Skjold.

Les også saken om moskéangrepet: 75-åring overmannet gjerningsmannen. I morgen skulle det vært tusen mennesker der.

Hans O. Torgersen

#Bærum. Snaret. Politi og ambulanse er på stedet i forbindelse med funn av en død person. Omstendighetene er uklare og politiet behandler det som et mistenkelig dødsfall.



Ytterligere informasjon vil bil gitt i pressebrief på Politihuset kl 23. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2019

Undersøker nettaktivitet

Politiet undersøker nå også hva den siktede mannen i 20-årene har skrevet i ulike nettfora. Blant annet skal en person med hans navn ha uttrykt sympati for massedrapsmannen bak massakren i en moské i New Zealand tidligere i år. I innlegget som er skrevet i mannens navn skriver han at han er valgt ut av gjerningsmannen i massakren i Christchurch.

– Vi er kjent med diskusjonene på nettet og nettaktiviteten. Vi jobber videre med å kartlegge ytterligere og ønsker opplysninger fra publikum, sa Skjold.

De vil undersøke hans bolig og bruk av digitale medier.

– Vi er kjent med nettsamfunnene som han har vært deltager på. Utover det har vi ikke informasjon om at han tilhører noe miljø, sa etterforskningslederen.

Det har vært stort politioppbud utenfor boligen de siste timene. Både beredskapstropp og ambulanser har vært der, og et område rundt boligen har vært sperret av.

Tidligere i dag rykket politiet ut til en moské i Bærum etter meldinger om at det var løsnet skudd. En mann med våpen tok seg inn i moskeen, men ble overmannet av en mann i 70-årene som var i moskeen i forbindelse med bønn. Politiet har senere siktet den pågrepne for drapsforsøk.