Bent Høie: – Denne pandemien kommer til å vare lenge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper en vaksine kan være klar allerede i begynnelsen av 2021.

Geir Søndeland Journalist

Kunnskapsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer på vegne av regjeringen.

I tillegg er helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) være til stede.

– Den samlede overvåkingen viser en økning i smittetilfeller de siste ukene, men fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen. Sist uke ble 360 nye personer meldt smittet med koronavirus, en nedgang på ti personer fra uken før (uke 32), opplyser Vold.

Før pressekonferansen ble det kjent at 264 koronadødsfall er meldt til FHI, en økning på to fra onsdag.

– Vil vare lenge

– Vi har snakket om det i en god stund, men jeg tror det først går opp for oss nå: Denne pandemien kommer til å vare lenge, sier Høie.

– Dette er ikke en helaftens spillefilm med en enkel slutt. Det er en serie. En serie med mange episoder og muligens flere sesonger. Vi vet ikke hvor lenge den vil vare, når det vil skje og om det vil skje. Det kan være spennende i sofakroken, men ikke når det handler om våre egne liv. Det er slitsomt og strevsomt, sier han.

Han opplyser at smittespredningen fortsatt er lav i Norge.

– Smitten har flatet ut, selv om det er blitt testet langt flere, sier han.

Randaberg-ministeren sier de vanligste smittestedene er hjemme, private arrangementer, reiser, serveringssteder, på jobb og universiteter.

Antall testet økt 54 prosent sammenlignet med uken før, ifølge Høie.

Skal forenkle regler

Høie sier at regjeringen nå arbeider med å forenkle regler og forskrifter om hvordan folk skal opptre med hensyn til smittesituasjonen. Han har forståelse for at publikum synes det er vanskelig å følge med på regelendringer og anbefaler som stadig oppdateres.

Fra natt til lørdag klokken 24:00 blir ytterligere fire land og én region rød:

Det innføres karantene for reisende fra UK, Irland, Hellas, Østerrike og hovedstadsregionen (København) i Danmark.

– Det er sånn hverdagen vår blir framover. Vi må ta grep for å slå ned og forebygge smitte når og om det blir nødvendig. Noen ganger vil det være forventet, andre ganger vil det komme uventet, sier Høie.

Vaksinehåpet

Han tror at man rundt juletider nærmer seg godkjennelse av den første vaksinen.

– De første dosene kan i beste fall bli tilgjengelig på begynnelsen av det nye året. Vi skal gjøre dette sammen, kontrollert og over tid. Vi har flere tøffe arbeidsøkter bak oss, og nå begynner vi på en ny som er litt annerledes, sier han.

Dekker kostnader til testsentre

Regjeringen foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

–Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, slår Høie fast i en pressemelding.

Dette må godkjennes i Stortinget.

De som kommer reisende fra utlandet, vil få tilbud om å teste seg gratis. All helsehjelp i Norge – inkludert smittevern – er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig, og helsemyndighetene håper flest mulig vil benytte seg av det, slår regjeringen fast.

– På grunn av utviklingen i smittesituasjonen har vi behov for å redusere risikoen for import av smitte til Norge. Samtidig vil vi unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, for eksempel for arbeidsplassene. Derfor styrker vi kontrollen og mottaket av dem som kommer til Norge, sier Høie.

Alle som kommer fra røde land, skal beholde munnbindet på til de er i karantene, melder regjeringen.

De som kommer til Norge fra utlandet, vil få tilbud om å teste seg gratis.

«Det er likevel viktig å huske på at en negativ test ikke er en garanti for at man ikke har tatt med seg smitte hjem. Testing ved innreise vil derfor ikke erstatte karantene», melder regjeringen på sine nettsider.

Helsedirektoratet anslår at det kan være aktuelt å opprette rundt 14 slike teststasjoner i første omgang, men behovet vil variere med trafikk over grensen.

Blant kommunene som har sagt ja til nå er: Sola, Oslo, Bergen, Stjørdal, Eidskog, Marker, Larvik, Bamble, Bodø, Sandefjord, Ullensaker og Sør-Varanger.

Nye fraværsregler

– Elever trenger ikke å dokumentere sitt helsefravær med legeerklæring eller annen dokumentasjon fra sakkyndig. For elever under 18 år er bekreftelse fra foreldre tilstrekkelig. Elever over 18 år kan legge fram egenmelding. Disse reglene er midlertidige - i første omgang ut oktober, varsler kunnskapsminister Melby.

Målet er at elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal presse seg til å gå på skolen.

Kompensasjon til idrett og frivillighet

Kulturminister Abid Q. Raja (V) varslet torsdag at regjeringen foreslår en bevilgning på 1 milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet fra 1. september til og med 31. desember 2020.

Også etter 1. september kan man søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud.

Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter, varsler regjeringen.

Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst, reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører, vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november.