Høyres programkomité vil ha 50 års straff for terrorister

Programkomiteen i Høyre foreslår å skjerpe den strengeste straffen for terror i Norge fra 30 til 50 år.

Medlem av programkomiteen i Høyre, Mahmoud Farahmand, mener det er større sjanse for å få støtte for forslaget om strengere terrorstraff nå enn det var i 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Det er flere grunner til at terror bør straffes hardere. Det ene er at det er særdeles ondskapsfullt. Det retter seg mot uskyldige mennesker. Man kan like det eller ikke, men Norge har endret seg, sier Mahmoud Farahmand til Nettavisen. Han er medlem av Høyres programkomité.

Også i 2016 foreslo partiet å øke straffen for terror, den gang til 40 år.

– Det er mye som er endret siden 2016. Vi har terror både fra høyreekstreme og islamistisk terror. Vi ser også andre typer terrorgrupper kommer på banen. Det er sannsynlig at vi kan få støtte for det, sier Farahmand, som selv har erfaring fra arbeid med sikkerhet i Forsvaret.

Tidligere har kun Fremskrittspartiet, i tillegg til Høyre, gått inn for strengere terrorstraff i Norge

Saken er en del av partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i mars 2021. Før den tid skal den ut på høring.