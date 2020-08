Tidligere lokalpolitiker tiltalt i stor overgrepssak

En mann i 50-årene som tidligere har vært folkevalgt lokalpolitiker for KrF, møter torsdag i retten, tiltalt for overgrep mot over 20 barn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En mann møter torsdag i Bergen tingrett, tiltalt for nettovergrep mot flere filippinske barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Overgrepene skjedde ifølge tiltalen over nettet mot flere barn fra Filippinene og fant sted i perioden 2010 til 2016, skriver Bergensavisen.

– Saken gjelder særdeles alvorlige forhold. Strafferammen for flere av postene er på inntil 21 års fengsel, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Mannen var folkevalgt for KrF i en kommune utenfor Bergen i perioden da noen av overgrepene skal ha skjedd. Han har siden meldt seg ut av partiet og trukket seg fra alle verv.

– Han erkjenner en god del av forholdene og beklager veldig det han har gjort, sier hans forsvarer Jannicke Keller-Fløystad til BA.

De yngste barna skal ha vært under ti år, og ingen av de over 20 barna er identifisert.

Mannen skal ha betalt for overgrepene, som ble filmet og sendt direkte over nettet til mannens PC på jobb og hjemme.

Rettssaken mot mannen starter i Bergen tingrett torsdag. Det er satt av fem uker til saken.