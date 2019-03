– De siste timene om bord i skipet var noen av de mest redselsfulle vi har opplevd, forteller ekteparet Leslie og Gary Collins og venneparet Karen og Dennis Ferra – alle fra Arkansas i USA – til Aftenposten.

De fire er erfarne cruisepassasjerer, med over 30 cruise bak seg, men de har aldri tidligere opplevd noe lignende som det dramaet som utspant seg på Hustadvika lørdag.

– Vi begynte å merke uværet allerede fredag kveld, og så ble det bare verre og verre, sier de. Ekteparene mener at skipet på det meste krenget over 20 grader.

– Vi fryktet mer at skipet skulle kantre enn at det skulle gå på grunn.

Gary Collins

Fikk først beskjed om at de måtte i livbåtene

Da alarmen gikk, fikk passasjerene beskjed om å ta på seg redningsvest. I skipets kinosal fikk passasjerene beskjed av kapteinen om at de hadde mistet begge motorene og at de måtte forberede seg på å gå i livbåtene.

– Vi fire samlet oss, tok hverandre i hendene og ba en liten bønn, forteller de til Aftenposten.

Ifølge ekteparene var stemningen om bord preget av ro. Det var ingen panikk, sier de.

Så kom kontrabeskjeden: Helikoptre skulle frakte dem i land. Tilfeldigheter gjorde trolig at de ble noen av de første til å bli fraktet i land.

– En fra mannskapet kom bare bort til oss og sa: Bli med meg. Så ble vi tatt opp til dekket.

Skryter av mannskap og velkomsten i land

På dekket blåste det kraftig. Og den rundt 30 meter lange «turen» opp til redningshelikopteret kommer de sent til å glemme.

Gary Collins

– Men både mannskapet om bord på skipet og på redningshelikopteret var svært profesjonelle.

De to ekteparene skryter også av velkomsten de fikk på land, først i Fræna og deretter på hotellet i Molde. Der sto representanter fra både Røde Kors, kommuner, Kirken, HV, Sivilforsvaret og andre.

– De kunne ikke vært hyggeligere mot oss.

Men til tross for at det gikk bra og at de ble berget uskadet i land: De kommer til å tenke seg om to ganger før de legger ut på neste cruise.

– Vi hadde bestilt et nytt cruise i september, men jeg tror vi avbestiller det, sier Karen Ferra.

Statsråden tilfreds med mobiliseringen

Tilfeldighetene gjorde at samferdselsminister og fungerende justisminister Jon Georg Dale (Frp) var på ett av hotellene i Molde som tok imot de evakuerte passasjerene fra Viking Sky.

Han var i Molde i forbindelse med et arrangement i fylkespartiet i Møre og Romsdal, men ble holdt løpende orientert om situasjonen.

– Det ser ut til at man raskt har klart å mobilisere både profesjonelle og frivillige etter at skipet fikk problemer. Alt må selvsagt evalueres i ettertid, men mobiliseringen ser ut til å ha fungert, sier han.