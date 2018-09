Siktet for dobbeltdrap i Trondheim ventet på asylavklaring

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept i Trondheim mandag. Begge hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også ungdommen som ble skadd.

Den siktedes situasjon i landet var imidlertid fortsatt uavklart. Han kom til Trondheim i august, etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.

Det opplyste ledelsen i Trondheim kommune på en pressekonferanse tirsdag, dagen etter den dødelige voldshendelsen i en leilighet i sentrum av byen.

Mange er preget

– Det er utrolig trist når ungdommer som søker trygghet i en annen del av verden enn den de kommer fra – i trygge Trondheim – mister livet sitt her, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun beskrev en kommune og et miljø som er sterkt preget av dobbeltdrapet.

Ottervik understreker at Trondheim og andre storbyer med kompetanse til dette fortsatt skal ta imot enslige mindreårige asylsøkere.

Skeptisk til midlertidighet

– Det som er nytt nå – og som jeg ikke legger skjul på at jeg opplever som utfordrende – er at dette er mennesker som ikke vet om de får varig opphold, som ikke vet om de blir sendt ut igjen, sier Ottervik til NTB.

Ordføreren er generelt skeptisk til midlertidig opphold over lang tid.

– Det er en påkjenning for den enkelte og en utfordring for kommunene som ivaretar disse menneskene. Vi må selvsagt gjøre så godt vi kan. Men den nasjonale politikken burde ha som fokus at det skal være færrest mulig midlertidige og i hvert fall kortest mulig, slik at folk får mulighet til å starte livene sine på nytt, sier hun til NTB.

Redd barna: – Ikke godt nok

Regjeringen har gjentatte ganger fått krass kritikk for oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere. Dagens praksis er ikke god nok, ifølge Redd Barna.

Redd Barnas Thale Skybak understreker at hun ikke kjenner til hendelsen i Trondheim selv, og at hun ikke kan uttale seg om denne konkrete saken. Men på generelt grunnlag er hun sterkt kritisk til måten enslige mindreårige asylsøkere ivaretas på i Norge.

– Det er bredt dokumentert gjennom forskning at den praksisen med midlertidig opphold som føres i dag, er skadelig for barna, sier Skybak til NTB.

Kommunen ser på sikkerheten

Trondheim kommune vil nå se på sikkerheten knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere, opplyser Annika Björnström, enhetsleder for Omsorgsenheten.

– Vi har ikke hatt noen grunn til å tro at det ikke er sikkert nok, men med fasit i hånden når noe slikt skjer, så må vi evaluere og se kritisk på tiltakene. Vi må se hva vi kan sikre bedre og bli bedre til, sier enhetslederen.

Det var ifølge kommunen ingen kjente konflikter eller andre problemer i gruppen av asylsøkere – utover at dette var en gruppe der flere hadde en uavklart framtid.

Siktede ikke avhørt

Den mistenkte gjerningsmannen er siktet for forsettlig drap. Han ble skutt i beinet av politiet før pågripelsen på jernbanestasjonen i Trondheim, ifølge Adressa fordi han skal ha forsøkt å skade seg selv. Han er innlagt på St. Olavs hospital, og tilstanden hans er fortsatt alvorlig, men stabil.

Den siktede blir framstilt for fengsling når det lar seg gjøre, og var tirsdag ettermiddag fortsatt ikke avhørt. Mannens forsvarer, advokat Tore Angen, hadde tirsdag ennå ikke fått snakket med klienten.