Bompengeaksjon i Osle skapte store problemer – arrangøren ble fratatt førerkortet

Torsdag kveld aksjonerte mange bilister mot flere bomstasjoner ved å kjøre sakte på E6 i retning mot Oslo. Det skapte kaos og førte blant annet at til at en ambulanse ble hindret, ifølge politiet.

– Bilistene som deltok i aksjonen kjørte så sakte, samtidig som de sperret alle inngående felt på E6, at en ambulanse ble hindret i flere minutter. Og det er svært alvorlig. Nå har ikke jeg snakket med ambulansefolkene, men når de kjører blåuttrykning antar jeg at det er viktig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Aksjonen begynte i 19-tiden torsdag. Den startet ved Hvam i Skedsmo kommune nord for Oslo, og bilene skulle ende opp ved Frognerparken i Oslo.

Aksjonistene varslet på forhånd at de skulle kjøre i 20 til 30 kilometer i timen. De hadde varslet politiet, men hadde ikke fått dispensasjon til å bryte veitrafikkloven, opplyser Stokkli.

– Politiet har ikke gitt noen tillatelse til at aksjonistene kan bryte eller fravike rafikkregler. Da er det opp til hver og en bilfører som deltar i markeringen å følge veitrafikkloven, sier Stokkli.

Olav Olsen

Rundt 700 biler

Det var det ikke alle som gjorde. Ifølge aksjonsleder Cecilie Lyngby var det rundt 700 biler som deltok i aksjonen mot de nye bomstasjonene som skal settes opp i 2019.

Planen var at aksjonistene skulle holde seg i høyre kjørefelt, men aksjonen skapte lange køer på E6 og Ring 3 i Oslo. Politiet valgte å sende ut flere patruljebiler for å overvåke situasjonen. Det endte med at to bilister ble stanset og anmeldt.

– De hadde en trafikkadferd som vi mener det var grunn til å reagere på. De er derfor anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Ved at de har kjørt så sakte, så har de vært til hinder for trafikken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Arrangør fikk førerkortet beslaglagt

Den ene av de anmeldte bilførerne, aksjonsleder Cecilie Lyngby selv ble fratatt førerkortet og kjørt hjem av politiet.

– Jeg er utrolig sint, skuffet og lei meg. Det er trist at ikke deltagerne kan følge regelverket. Jeg har grått masse, sier Cecilie Lyngby til NRK.

Olav Olsen

– Dette blir siste gang jeg arrangerer en slik bilaksjon. Takk til de som ødela for oss!

På veien inn til Oslo holdt aksjonistene en hastighet på 20 til 30 kilometer i timen, på strekninger hvor fartsgrensen er 80 kilometer i timen. Det skapte til tider farlige trafikksituasjoner ettersom flere bilister, som ikke deltok i aksjonen, forsøkte å komme seg forbi på veiskulderen.

– Vi så på våre kameraer at det ved flere anledninger lå tre biler i bredden med nødblink på. De lå helt på linje, så stoppet de helt opp og sto stille i flere sekunder. Noen av dem hindret også øvrig trafikk å komme forbi, sier Stokkli.

Ifølge aksjonsleder Cecilie Lyngby skulle ikke aksjonen påvirke andre trafikanter.

– Nei, de kan kjøre forbi oss. Vi ønsker ikke å skape farlige situasjoner, og dette har jeg konferert med politiet om, sa Lyngby til Romerikes Blad like før det hele startet.