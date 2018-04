Rødt nærmer seg 5-tallet på ny måling

Rødt får økt oppslutningen med 0,3 prosentpoeng fra mars i målingen, som er utført av Opinion.

Hvis målingen var valg, ville Rødt ha fått åtte representanter på Stortinget, mot dagens ene – partileder Bjørnar Moxnes.

– Jeg tror mange ser at Rødt står for noe og at vi er tydelige. Vi stiller makt bak kravene, og det setter nok folk pris på, sier Moxnes til ANB.

Høyre faller 0,3 prosentpoeng, men er med 27 prosent fortsatt landets største parti. Ap går fram 0,7 prosentpoeng til 24 prosent. Frp faller 1 prosentpoeng til 13,5 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: KrF 4,0 (+ 0,4), Sp 11,5 (+ 0,5), SV 7,7 (+ 0,7), Venstre 4,1 (- 0,5) og MDG 1,9 (- 1,3). Andre partier får 1,4 prosent, opp 0,4 prosentpoeng.

Målingen er basert på 945 intervjuer i tidsrommet 10.–16. april. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng, og alle endringene er innenfor dette.