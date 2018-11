Tidligere statsråd Svein Ludvigsen er tiltalt for overgrep

Statsadvokat Tor Børge Nordmo offentliggjorde tiltalen klokka 10 onsdag.

Svein Ludvigsen er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, fiskeriminister og fylkesmann i Troms. Det er i posisjonen som fylkesmann han er tiltalt for å ha misbrukt enslige asylsøkere til å skaffe seg seksuell omgang.

Av tiltalen går det fram at overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder i tiden fra 2011 til 2017, blant annet i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrepet også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld. Hans forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, har ennå ikke kommentert tiltalen.

Turte ikke fortelle

Et av ofrene har en diagnose som lettere psykisk utviklingshemmet. Ludvigsen skal ha oppsøkte ham på institusjonen, som var underlagt fylkesmannens tilsyn.

– Han hadde seremonielt overlevert norsk statsborgerskap til ham og forledet ham til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap, går det fram av tiltalen.

Også for et av de andre ofrene ga han inntrykk av å ha makt over statsborgerskap.

– A fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre, skriver statsadvokaten i tiltalen.

-Innflytelsesrik

Statsadvokaten bekrefter at Ludvigsens rolle som innflytelsesrik politiker fra både lokal- og nasjonalpolitikken, og som fylkesmann i Troms er helt sentralt i tiltalen.

– Man etablerer et overmaktforhold i kraft av stillingen. Det er det vi mener han har utnyttet, sa Nordmo i forbindelse med offentliggjørelsen av tiltalen.

Tidsrommet tiltalen omfatter, 2011 til 2017, viser at forholdene knytter seg hovedsakelig perioden Svein Ludvigsen var fylkesmann. Han var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 1989 til 2001, var fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001 til 2005. Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001, men tiltrådte først i 2006.

Han fratrådte embetet i 2014 da han gikk av med pensjon.

Varetektsfengslet

Like etter nyttår 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann.

Saken er blitt etterforsket gjennom året ved Troms politidistrikt. Ludvigsen ble pågrepet 3. januar og satt fengslet i fem uker før han ble løslatt. Bakgrunnen for fengslingen var han gjennom en årrekke hadde misbrukt sin stilling som innflytelsesrik politiker til å skaffe seg seksuell omgang med en mannlig, ung asylsøker.

Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Alle tre kom til Norge som asylsøkere.