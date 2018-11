Haugli grep til tvungen lønnsnemnd: – Hadde ikke noe valg

Hun viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varslede lockout hadde blitt iverksatt fra onsdag av.

– Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å avbryte konflikten. Jeg har ikke mulighet til å overprøve Helsetilsynets faglige vurderinger, sier Haugli, som tirsdag informerte resten av regjeringen om beslutningen og kalte partene inn til møte på sitt kontor.

Hun ønsker ikke å svare direkte på om NHO har satt henne i en klemme ved å gå til det uvanlige skrittet å ville stenge ute i alt 501 sykepleiere fra deres arbeidsplasser.

– Lockout er et legitimt våpen i en konflikt. Men samtidig har partene ansvar for å bruke dette på en måte som ikke rammer uskyldige pasienter, sier arbeidsministeren.

– Jeg beklager sterkt at vi har kommet i denne situasjonen. Partene burde greid å løse denne konflikten, slik vi har tradisjon for i Norge, sier hun.

Det er tredje gang på to og et halvt år at Haugli griper til tvungen lønnsnemnd for å løse en arbeidskonflikt i privat og offentlig helsevesen.