Monica Mæland (H): - Nei, jeg er ikke feminist

Av de 20 ministrene i regjeringen, er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland alene om å svare nei på spørsmålet om hun ser på seg selv som feminist, skriver ABC Nyheter.

– Det setter likestillingsarbeidet jeg jobber for i en bås jeg ikke er fortrolig med, skriver Mæland i en epost til nettstedet.

Den eneste som sier hun ikke ønsker å svare, er ministeren med ansvar for likestillingsarbeidet i Norge:

«Takk for henvendelsen, men statsråden ønsker ikke å svare på dette», heter det fra kommunikasjonsavdelingen til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

ABC Nyheter oppgir at 13 av ministrene svarte at de var feminister. Én sier nei, to er i en mellomposisjon og fire har ikke svart.

Jan Tore Sanner (H) og Terje Søviknes (Frp) ga ikke entydige svar, mens Sylvi Listhaug (Frp), Ine Eriksen Søreide (Høyre), Jon Georg Dale (Frp), Nikolai Astrup (H) valgte å ikke svare på henvendelsen.

Statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som definerer seg selv som feminist.

– Feminisme dreier seg om troen på at kvinner og menn skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, og troen på viktigheten av likeverd mellom kjønnene, sa Solberg til ABC Nyheter i 2014.