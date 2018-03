TV 2 fjernet innslag med sparket medarbeider

I programmet «Snakk med Linn Wiik» viste programlederen fram et bilde av mannen. Klippet er fjernet, og programmet er tatt av luften denne uken, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi laget en liste med bilder over de mest omtalte metoo-sakene i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Med tanke på alvorlighetsgraden i saken, mente vi denne mannen hadde en naturlig plass på en sånn liste. Det var en selvstendig redaksjonell avgjørelse – uavhengig av at saken har skjedd i vårt eget hus, sier programlederen.

Kanalens ledelse besluttet derimot å fjerne både klippet fra programmets Facebook-side og selve programmet fra kanalens strømmetjeneste, TV 2 Sumo.

– Valget om å klippe det bort ble tatt av personer høyere opp i systemet enn meg, så det må de få svare på selv, sier Wiik.

Mandag ettermiddag ble programmet lagt ut på TV 2 Sumo igjen, men da uten bildet av mannen.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække ser alvorlig på at den tidligere medarbeideren ble identifisert.

– Dette er en alvorlig svikt. Her i TV 2 har vi en redaksjonell linje på at vi ikke skal identifisere vedkommende. Men det har skjedd likevel, og jeg har ikke blitt konsultert. Nå skal jeg bruke tid for å høre med alle de involverte om hva som har skjedd, sier hun.