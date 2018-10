Død mann funnet i sjøen i Bodø

– Vi har hentet ham opp av vannet i samarbeid med helse, og jobber nå med å forsøke å ta rede på identiteten hans. Vi er svært tidlig i dette arbeidet og det er lite mer informasjon vi kan gi nå, sier oppdragsleder May Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Den nederlandske WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis (46) har vært savnet i området siden august. Mannens identitetspapirer og andre gjenstander som antas å tilhøre ham, er funnet i vannet. Men Kamphuis har så langt vært sporløst forsvunnet.

Hansen bekrefter overfor NTB at de ikke har andre relevante savnetmeldinger i distriktet, men vil på ingen måte koble funnet fredag til Kamphuis' forsvinning. Hun kjenner ikke til om mannen har ligget i vannet lenge eller om han bærer merker eller skader som skulle tilsi at han sendes til obduksjon.

Avdøde er brakt til Nordlandssykehuset i Bodø.

Har søkt i vannet

– Det var personer som hadde tilhold på en båt i havna som fant ham, og meldte inn til oss. Vi bruker våre vanlig metoder til å finne ut hvem han er, sier Hansen.

Den siste sikre observasjonen av Kamphuis var da han sjekket ut av Scandic Hotel i Bodø 20. august. Det er antatt at han skulle videre til Fauske eller Rognan, før han skulle reise videre til Trondheim 22. august og fly tilbake til Nederland. Politiet har fått inn tips om at Kamphuis ble observert på Rognan 20. august, men det er ikke bekreftet. Kamphuis sjekket aldri inn på flyet til hjemlandet.

Søkene etter Kamphuis i Nordland har stort sett foregått i eller langs vannet, i Skjerstadfjorden hvor en kajakk, en padleåre og flere andre personlige gjenstander er blitt funnet.

Knyttes til WikiLeaks

Politiets etterforskning er styrt etter tre hovedhypoteser: At Kamphuis kan ha vært utsatt for en ulykke, at han kan ha blitt utsatt for en kriminell handling eller at han har et ønske om å ikke bli funnet.

Spekulasjonene er mange rundt hva som kan ha skjedd med nederlenderen. Hans tilknytning til varslernettstedet WikiLeaks har vært omtalt en rekke ganger, og alt fra at han er blitt kidnappet av russiske eller amerikanske myndigheter til at hans besøk i Bodø-området hadde sammenheng med norske forsvars- og etterretningsinstallasjoner er blitt nevnt, blant annet i den nederlandske avisen AD – Algemeen Dagblad.

