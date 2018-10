Makaveli Lindén etterlyst over hele verden for Majorstuen-drapet

– Vi søker etter en konkret person som er siktet både for drapet og ranet. Han er etterlyst internasjonalt i hele verden. Det er en svensk statsborger. Han er 20 år og kommer fra Uppsala, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en presseorientering på politihuset på Grønland i Oslo søndag.

Det var 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen i Østfold som ble drept i leiligheten han bodde i sammen med tre kamerater i Arbos gate mandag.

Styrket mistanke

Meltid sier etterforskningen har styrket mistanken og grunnlaget for siktelsen. Politiet gikk derfor søndag ut med mannens navn.

Politiet har kartlagt Lindéns bevegelser i tiden etter ranet og drapet og mener han tok seg til Sverige allerede mandag.

– Vi har grunn til å tro at han forlot Norge etter drapet og ranet mandag, og at han tok seg til Sverige. Vi tar selvfølgelig høyde for at han har forlatt Sverige og befinner seg et annet sted, sier hun.

Den siktede het tidligere Christian Bo Lindén.

Flere aksjoner

Metlid opplyser at det pågår en rekke etterforskningsskritt hele tiden, og at det stadig er utvikling i saken. Hun sier politiet sitter med flere opplysninger om drapstidspunktet, men at hun ikke kan gå ut med flere detaljer nå.

– Vi har siden mannens identitet ble kjent, gjort en rekke tiltak. Det har pågått flere aksjoner, og det arbeides nå for å pågripe denne personen. Vi går ut ifra at han er vel kjent med at vi leter etter ham, sier Metlid.

– Vi har god kontakt og dialog med svenske politimyndigheter og samarbeider både med dem og med politiet i andre land, fortsetter hun.

Metlid opplyser at de ikke har fått noen flere opplysninger om at det var kjennskap mellom drapsofferet og den siktede.

Ber siktede melde seg

Ifølge politiet er Lindén godt kjent for svensk politi fra tidligere, og Metlid opplyser at hun er kjent med at 20-åringen tidligere er dømt for ran i Sverige.

Ifølge VG ble han i oktober i fjor dømt til halvannet års fengsel for et ran han utførte ved å ta seg inn gjennom et ulåst vindu og true personer med kniv. Han stjal blant annet smykker, klokker og kontanter. Retten mente han viste «hensynsløshet og råhet» ved å ta seg inn i boligen mens ofrene sov.

Etter at politiet ble kjent med den mistenktes identitet, er både drapsofferets familie, hans kamerater som bodde i den samme leiligheten og ransofferet blitt orientert.

– Det er også viktig å gjenta at den siktede mannen bør melde seg. Det er slitsomt å være på flukt, det er slitsomt å gjemme seg. Det har pågått en aksjon over tid nå, og den vil fortsette, sier politiinspektøren.