Kong Harald: – Metoo maner til ettertanke

Torsdag var stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene samlet til den årlige middagen på Slottet, der kong Harald sin vane tro holdt en tale preget av både lun humor og dypt alvor.

– Året som har gått siden vi møttes, har på ulike vis vært preget av endring. Enkeltmenneskers – og særlig kvinners avslørende historier – ikke bare i Norge, men over store deler av verden – har blitt fortalt, og vi har lyttet. At noen mennesker har mot til å vise fram sine mest sårbare erfaringer, maner til ettertanke. Vi berøres alle av fortellingene, sa kongen.

– Historier om maktmisbruk og mangel på respekt vekker oss alle. Til å gå inn i oss selv. Til å lære. Til å bli bedre medmennesker, sa han videre.

Kvinnehistorisk

– Samtidig er årets stortingsmiddag historisk, framholdt kongen og pekte på at aldri før har landets viktigste stillinger som stortingspresident, høyesterettsjustitiarius og statsminister alle vært bekledd av kvinner.

– Tidene forandrer seg. Til det bedre, vil mange med rette hevde. Jeg føler meg i hvert fall på rett sted. Når jeg i tillegg er omkranset av både dronningen og kronprinsessen, befinner jeg meg så å si midt i gullrekka, sa kongen.

Det hersket tidligere torsdag noe usikkerhet om kronprinsesse Mette-Marit ville være til stede under middagen. Onsdag ble det kjent at kronprinsessen er diagnostisert med den kroniske sykdommen lungefibrose.

Benkeforslag

Det er over 100 år siden tradisjonen med middag for stortingsrepresentantene på Slottet ble innført av kong Haakon i 1906. I år sto marmorert kveite, sjøkrepstaco, elg fra Sikkilsdalen og lun epledessert på menyen.

I sin tale roste kong Harald også stortingsrepresentantene for å stå i stormen.

– Et stadig sterkere personfokus på politikere og andre ledere er krevende. Dere, våre fremste politikere, skal tåle kritikk. Likevel er det vanskelig å forstå hvordan dere klarer å stå i et slikt søkelys – hver eneste dag. Ønsket og evnen til å fokusere på de viktige sakene dere arbeider med, er imponerende, slo han fast.

Kongen mintes i tillegg gullbryllupet som han og dronning Sonja feiret tidligere i år, og han takket Stortinget for benkene kongeparet fikk i gave.

– Ryktene skal ha det til at gaven var et benkeforslag, humret kongen til stor latter fra salen.