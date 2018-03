Presidentskapet brukte 13 millioner på å lage plass til maskin de ikke har råd til

Opprinnelig godkjente stortingspresident Olemic Thommessen (H) og resten av det daværende presidentskapet byggingen av en snuplass i den nye stortingstunnelen som har innkjørsel i Rådhusgata ved Akershus festning. Snuplassen, eller den såkalte vendehammeren, er formet som en T. Den skulle legge til rette for at kjøretøy kunne kjøre inn for å bli skannet, for så å rygge og kjøre ut samme vei.

Byggingen av snuplassen fikk en prislapp på 13,3 millioner kroner. Nå er snuplassen ferdigbygd, men Stortinget har funnet ut at de verken har råd til eller bruk for kjøretøysskanneren som snuplassen ble bygd for, melder NRK. En skanner ville kostet bortimot 30 millioner kroner, og det ville vært behov for spesialkompetanse for å operere den.

Frps Sivert Bjørnstad reagerer sterkt på opplysningene.

– Dette er beklageligvis nok et eksempel på en helt vanvittig pengebruk gjennom mange, mange år i dette prosjektet. Man burde ha trukket i nødbremsen for lenge siden, sier Bjørnstad .

Stortingspresident Thommessen mener på sin side at det er klokt å droppe kjøretøysskanneren. Han understreker at sikkerhetstiltakene blir de samme, bare noe forenklet.

– Vendehammeren skal benyttes for at kjøretøy skal kunne bli kontrollert uten at vi stenger trafikken inn i og ut av tunnelen. Dette er et behov vi har uansett hvilken måte vi kontrollerer kjøretøyene på. Det gjorde det mulig å droppe den planlagte skanneren, så dette er et viktig innsparingstiltak, sier Thommessen til NRK.

Fredag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og ba stortingspresidenten trekke seg etter byggeskandalen. Tirsdag neste uke skal stortingspresidenten redegjøre for Stortinget om den foreløpig siste overskridelsen i byggeprosjektet.