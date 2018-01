Norges første isgående forskningsfartøy vist fram i Bergen

Skipet, som er bygget i Italia og har en prislapp på nærmere 1,5 milliarder kroner, ble sjøsatt i Italia i februar i fjor. Deretter ble det utrustet og testet fram til det kunne sette kursen mot hjemlige farvann onsdag 20. desember. Ti dager senere var det på plass i Bergen der det skal testes ytterligere framover. Tirsdag ble skipet vist fram i Bergen.

Kronprins Haakon har en bruttotonnasje på 9.000 tonn og er 100 meter langt og 21 meter bredt. Hun har plass til 55 personer totalt med mannskap, forskere og studenter. Skipet er bygget for å kunne gå gjennom is på én meters tykkelse og har en marsjfart på 15 knop. Skipet har plass til to helikoptre og er designet av Rolls-Royce.

– Med Kronprins Haakon innleder vi i dag en ny æra for norsk polarforskning, sier direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Forskningsfartøyet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet. UiT – Norges arktiske universitet – blir den største brukeren.

– Kronprins Haakon er bygget for studier under krevende isforhold, det vil si at den kan gå lenger nord og lenger sør sammenlignet med andre norske forskningsfartøy. Skipet er utstyrt med topp moderne avansert utstyr som bidrar til at vi kan gjøre mer komplekse studier. Båten er stor og vil tåle alle mulige værforhold, og vi planlegger forskningstokt til både Arktis og Antarktis, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Leveringen av forskningsfartøyet er halvannet år forsinket, og mannskapet om bord er leid inn av verftet i Italia. Først i februar, når skipet er formelt overtatt av Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, vil et norsk mannskap mønstre på.

Deretter skal skipet testes i nordligere farvann fram til våren, hvor det etter planen skal ut på sin første ekspedisjon 19. juli.