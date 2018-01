Grande: – Ny ordbok er et nøkkelverk for det norske språk

– Vi skal ikke bare ha et språk for å bestille øl, vi skal ha et språk der det går an å formidle kunnskap, sa Norges nye kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB før hun entret scenen på Sentralen i Oslo for å få overrakt den nye norske digitale ordboken NAOB av Det Norske Akademis preses Nils Heyerdahl.

Grande var til stede ved lanseringen i egenskap av å være oppdragsgiver for den nye ordboken. Det Norske Akademis ordbok, eller NAOB som er akronymet den flagges under, er kommet til på bestilling fra Kulturdepartementet. Tanken er at verket skal fungere for norsk bokmål og riksmål på samme måte som Oxford English Dictionary fungerer for engelsk, står det på hjemmesiden deres.

– Dette er et nøkkelverk for at norsk skal ha muligheten til å overleve som selvstendig språk, kommenterte Grande.

Oppslagsverket bygger på innholdet i Norsk Riksmålsordbok fra perioden 1937 til 1957. Språket i denne boka er derimot bokmål, innenfor godkjent norsk rettskrivning. Her finner man blant mye annet stavemåte, bøyning, ordforklaring, uttale – og ikke minst en gullgruve av eksempler fra norsk litteratur. Onsdag ble lanseringen krydret med presentasjoner av tekster og ordboksartikler fra forfattere som Maja Lunde, Erlend Loe, Tove Nilsen og Helene Uri.

NAOB er en såkalt deskriptiv ordbok når det gjelder utvalg av ord, det vil si at den beskriver språket slik det brukes. Dette inkluderer moderne «fyord» som neger.

– Vi tar overhodet ikke stilling til om vi liker ordet, eller om det burde bli avløst av et norsk ord. Er det i bruk i norskspråklige sammenhenger ofte nok, og uten at man setter anførselstegn rundt hver gang, så er det med, sa prosjektleder Petter Henriksen til NTB før jul.