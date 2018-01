Støre: Tror på varslerne mot Giske

– De varslene jeg forholder meg til, tar jeg på alvor. Jeg tror på dem og leser dem og behandler dem i tråd med våre retningslinjer, sa Støre i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Trond Giske skrev selv på sin Facebook-side mandag kveld at flere av varslene om sextrakassering er falske.

– Jeg har forståelse for at Giske har behov for å si ifra om hvordan han opplever situasjonen, han kan kommentere det han vil, det er hans rett, men ingen av de varslene jeg har fått er grunnløse. Jeg kan ikke konkludere med at de er falske, sier Støre.

Flere varsler

Han opplyste også om at det var kommet inn flere nye varsler før jul, men ønsket ikke å si noe om hvor mange

Støre understreker at hver historie skal gås grundig gjennom og oppsummeres. Og at både varslerne og Giskes versjon skal bli hørt.

– Dette vil ta noe tid, og vi skal jobbe med fullt trykk. Vi får hjelp av en advokat for å sikre at alt blir gjort etter regelverket, sier Støre.

Rådet Giske til å trekke seg

Partilederen opplyste at det var han som ga Giske rådet om å trekke seg inntil videre.

– Det ble vi raskt enige om, sa han.

Når det gjelder Giskes verv som finanspolitisk talsmann sa Støre at dette er noe som må tas opp og diskuteres med stortingsgruppa, men at dette er noe de må komme tilbake til.

Støre ønsket ikke å kommentere Giskes påstander om at varslene systematisk og med vilje er lekket til mediene. Heller ikke om det er en del av en maktkamp innad i partiet.

– Vet ikke alt

– Jeg forholder meg til sak for sak og det varslerne forteller om hva de har opplevd, sa Støre.

På spørsmål om hvordan han stiller seg til at flere i partiet mener at de allerede nå har nok informasjon til å konkludere i saken om nestlederen, var Støres svar kort og konsist.

– Da vet de ikke alt.