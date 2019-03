Jensen: – Vi vil slå kontant ned på Frp-medlemmer som ikke oppfører seg

– Hvis ikke enkeltpersoner greier å oppføre seg kommer partiet til å slå kontant ned på det. Det ødelegger for tusenvis av hardtarbeidende Frp-ere som står på for å få fokus på partiets saker og våre løsninger. Nå er det nok, og vi forventer at tillitsvalgte i partiet greier å oppføre seg både i partisammenheng og i fritiden, sier partileder Siv Jensen.

Frps landsstyre vedtok søndag de nye og strengere etiske retningslinjene.

– Det innføres nye sanksjonsmuligheter overfor medlemmer som bryter retningslinjene. Medlemmer kan nå nektes å stille til valg til tillitsverv eller folkevalgte verv. De kan også nektes deltakelse på partiarrangementer, sier Jensen og legger til:

– Landsstyret har også sendt et tydelig signal om at de etiske og organisatoriske retningslinjene skal følges, og at sanksjonene skal benyttes for å sikre det.

Ny varslingssak

Onsdag ble det kjent at Frp behandler en ny varslingssak i partiet, det andre av to nye varsler hittil i år. Den ene av sakene gjelder den tillitsvalgte i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med fylkesårsmøtet i partiet, opplyste leder Alf Erik Andersen i organisasjonsutvalget til NTB.

Forslaget til nye retningslinjer er utarbeidet av partiets organisasjonsutvalg. Utvalget ble inntil nylig ledet av Helge André Njåstad. Han trakk seg fra alle verv i partiet etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle.

Frp har fra før av behandlet totalt ni varslersaker av ulik alvorlighetsgrad. Et flertall av partiene har behandlet varsler i løpet av 2017 og 2018. Ap og Høyre, de to største partiene, mottok flest varsler om seksuell trakassering.

– Vi har ønsket et bredere sett sanksjoner som kan brukes overfor medlemmer og tillitsvalgte som bryter retningslinjene våre. Derfor er jeg glad for at det nå er på plass, sier Jensen.

– Dette vil hjelpe

Partilederen sier Frp skal være en trygg organisasjon. Retningslinjene understreker hvert enkelt medlems personlige ansvar, men også hvordan de i partiet skal behandle varslersaker.

– Partiet legger vekt på forebygging og bruker kurs og konferanser til å snakke om god organisasjonskultur. Samtidig må vi ha konkrete sanksjoner for medlemmer som ikke forholder seg til våre retningslinjer.

Forslaget er nå vedtatt av både sentralstyret og landsstyret. Eventuelle nye saker vil bli håndtert etter det nye regelverket.

– Organisasjonsutvalget er veldig glad for at vi nå har fått et nytt verktøy i verktøykassa for å håndtere brudd på våre etiske- og organisatoriske retningslinjer. Dette vil hjelpe oss i vårt arbeid, sier Alf Erik Andersen.