Solberg vil ikke beklage uttalelse i Wara-saken

– Det er ikke grunnlag for å si unnskyld basert på det jeg sa i går. Politiet må få gjøre sin etterforskning uten at det er en rekke spørsmål knyttet til dette, sa statsminister Erna Solberg (H) torsdag ettermiddag.

Hun og Frp-leder Siv Jensen holdt pressekonferanse etter at det ble kjent at justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars.

– I går sa jeg tydelig at ingen bør spekulere, ei heller teateret. Politiet må kunne gjøre sin jobb. Vet man ikke mer, bør man la være å spekulere, det står jeg fullt inne for. Jeg har ikke koblet de hendelsene til denne saken, tvert imot har jeg vært helt tydelig på at ingen bør spekulere i saken, sa Solberg.

– Og så mener jeg at man må stå for at man trekker familier og boligen deres inn i et teaterstykke, og at det skaper en belastning for familien. Det gjør det jo, sa Solberg.

– Bør beklage

Advokat Jon Wessel-Aas i Advokatfirmaet Lund representerer tre av scenekunstnerne bak teaterstykket «Ways of Seeing». I kjølvannet av stykket opplevde justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og familien hans flere tilfeller av trusler og hærverk.

Torsdag ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars.

– Jeg mener uavhengig av hva som har skjedd i dag, så var uttalelsene i går feil av Erna Solberg som statsminister. Hadde jeg vært henne, ville jeg vurdert å beklage. Hun sa at de som har laget stykket, burde tenke seg om. Nå bør statsministeren tenke litt, sier Wessel-Aas.

Onsdag kritiserte Solberg teateroppsetningen for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

– Jeg tenker at de som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program, sa hun.

Forklarte seg for PST

Advokaten sier at hans klienter på ingen måte gleder seg over siktelsen, men er lettet.

– For dem er det en enorm lettelse. Vi opplever at hun som er siktet, i sterk grad har bidratt til å bringe en fullstendig forvrengt framstilling av hva deres forestilling inneholdt og har bidratt til å insinuere at de har hatt en rolle i det som har skjedd på eiendommen etter forestillingen, sier Wessel-Aas.

Han sier regissør Pia Maria Roll forklarte seg for PST i saken i går.

– Jeg vil ikke si at dette har bidratt til det som har skjedd i dag, jeg vet ikke hva PST har visst. Men det kan hende at det har inngått som en brikke, sier advokaten.

NTB har ikke lyktes i å få kommentarer til saken fra regissør Pia Roll.