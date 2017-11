TV 2-topp ventet over ett år før han reagerte på tips om seksuell trakassering

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen bekrefter overfor VG at alle de fem sakene i TV 2 som nå er kjent, er knyttet til sportsavdelingen.

I en av disse sakene satt han med informasjon om grove hendelser i halvannet år, uten å gripe inn. Kvinnen som var utsatt for hendelsene, varslet flere ganger uten at noe ble gjort.

– Det var en grov feil å ikke gripe inn da jeg først ble gjort oppmerksom på dette. Jeg har sovet på jobb, og konsekvensen av det er at medarbeidere har lidd overlast. Det skal ikke skje. Det er mitt ansvar, og på vegne av meg selv og TV 2 vil jeg si unnskyld til dem som har blitt rammet av det, sier han til avisen.

Kvinnen som ble utsatt for trakasseringen, ønsker ikke å kommentere hendelsen overfor avisen.

Hagen understreker at han ikke kjente alle detaljer i historien som kvinnen har fortalt om. Da han ble kjent med de alvorlige anklagene, ble mannen som sto bak episodene umiddelbart avskjediget. Men før dette skjedde hadde mannen fortsatt med trakasseringene.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække innrømmer at TV 2-ledelsen i flere tilfeller har reagert for sent når de har blitt informert om slik trakassering.

– Jeg merker at jeg er så rasende på at ynkelige menn i så mange år har fått ture fram uten at noen reagerer, sier hun.

I et innlegg på TV 2s nettsider skriver hun at «Dagens ledelse tolerer ikke dritt fra menn som ikke forstår at de misbruker makten og stillingen sin.»

Opplysningene om sextrakassering i TV 2 kom fram da TV 2-profilen Alexander Schau på Twitter la ut hele 24 meldinger som fortalte om de mange hendelsene i TV-kanalen.