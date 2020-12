Koronajulen: Åpner for ti gjester i to jule- eller nyttårsselskaper

Regjeringen åpner for at en kan ha ti gjester fra utenfor husstanden i to selskaper i løpet av jule- og nyttårshelgen. Det ble klart da retningslinjene for koronajulen ble lagt fram onsdag.

Publisert: Publisert: I dag 08:19

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet følgende tiltak for julen:

Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

– Du kan være 14 personer i juleselskapet

Statsministeren understreker at en husstand kan ha ti gjester til juleselskap.

– Hvis du er en familie på fire, betyr det at dere kan ha ti gjester, og dermed være totalt 14 personer i juleselskapet. Men det forutsetter at det er plass til å holde en meter avstand til enhver tid, sier Solberg.

– De som har det for tett, må gjerne dele selskapet i to. Det er viktig å holde meteren, understreker Solberg.

Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen der du bor.

– Når vi åpner opp for flere gjester to dager i høytiden, forutsetter det at alle er flinke til å holde minst en meters avstand og begrense antall sosiale kontakter gjennom perioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse. Foto: NTB

– Nærhet, ikke avstand

– Julen er jo en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Hun sier de er bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Derfor er det nødvendig med smitteverntiltak også i julen. Men det lempes på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

Reise hjem til jul – en nødvendig reise

– Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands. Reiser i julen kan for mange, med rette, sies å være nødvendige. Alternativet ville vært en jul uten familien. La meg likevel understreke: Dette er ikke julen for å reise utenlands, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mange bruker vanligvis juleferien til å besøke familie som bor i andre land. Det er en reell fare for at de som velger å reise ut, bringer med seg smitte tilbake. Hvis du velger å reise utenlands i julen, må du følge reglene når du kommer hjem. Du skal i 10 dagers karantene etter å ha vært i et rødt land.

– Studenter som skal bo hjemme under hele julen, blir en del av husstanden under julen, understreker Solberg.

Sårbare grupper og ensomme

Regjeringen har i år bevilget 25 millioner kroner i ekstra midler til juleaktiviteter og hjelpetjenester.

– Jeg håper alle husker på å inkludere dem de vet er alene i adventstiden og i julen. Det viktigste er kanskje det som ikke koster noe. En invitasjon til en kort tur, en samtale på telefon eller video, sier Solberg.

Regjeringen oppfordrer frivillige organisasjoner som arrangerer alternative jule- og nyttårsfeiringer til å gjennomføre sine arrangementer så lenge anbefalte smitteverntiltak følges. Det vil de fleste steder bety at organisasjonene kan samle inntil 50 personer samtidig innendørs, med èn meters avstand.

Regjeringen legger til rette for kirkevandring i julen

Regjeringen åpner for at folk får slippe inn i kirkerommet i julen i det de kaller en kirkevandring, forutsatt at det er mulig å holde avstand.

Kirkevandring betyr at folk får komme inn i kirkerommet, tenne et lys, og høre på musikken som spilles.

Forutsetningen er at det legges til rette for at det alltid er mulig å holde avstand til hverandre, at det ikke er mer enn 50 stykker til stede samtidig og at man registrerer hvem som går ut og inn av kirken.

Det forutsetter også at kirken er stor nok til at alle smittevernreglene kan overholdes.

Videreutvikler system for risikovurderinger

– Både nasjonal og internasjonal erfaring viser at det er viktig å reagere raskt med de rette tiltakene for å stoppe smitten fra å spre seg. I Norge har vi gode erfaringer med at kommunene tar kontroll over lokale utbrudd, men koronaviruset respekterer ikke kommunegrenser. Nå videreutvikler vi dagens system og dagens beredskapsplan slik at vi kan ta raskere grep i flere kommuner samtidig når det er nødvendig, sier Høie.

Folkehelseinstituttet vil legge frem risikovurderinger på fylkesnivå hver uke, og systemet trer i kraft fra 16. desember. Risikovurderingen vil bestå av fem nivåer:

Nivå 1 er kontroll.

Nivå 2 er kontroll med smitteklynger.

Nivå 3 er økende spredning.

Nivå 4 er utbredt spredning.

Nivå 5 er ukontrollert spredning.

Til hvert nivå foreslås det et sett med tiltak som kan tas i bruk.

Risikovurderingene og tiltakspakkene er fleksible og skal tilpasses lokale og regionale utfordringer.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere systemet, og fylkesmenn og kommuner vil om kort tid vil få mer informasjon.