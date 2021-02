FHI: Smitten synker for tredje uke på rad – innstrammingen virker

Koronasmitten synker for tredje uke på rad. Det er et resultat av at de strenge smitteverntiltakene har virket, mener FHI.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet under en tidligere pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Antall smittetilfeller sank med 13 prosent forrige uke fra uken før, og nedgangen er ikke like stor som de to foregående ukene. Men sammenlignet med uke 1 har smittetallet sunket med hele 59 prosent.

Selv om nedgangen nå flater noe ut, gleder folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg seg over utviklingen. Smittenedgangen er betydelig, påpekte hun på regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Det er en nedgang vi trenger nå som det har vært usikkerhet om vi får tilstrekkelig vaksine, og det har vært usikkerhet om betydningen av det nye viruset, sa Stoltenberg.

Færre på sykehus

Ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet viser også at færre blir så syke at de må legges inn på sykehus. Etter en lengre periode med opptil hundre innleggelser i uka, var antallet 41 forrige uke. Stoltenberg beskriver utviklingen som tydelig og gledelig.

– Nedgangen de siste ukene er sannsynligvis et resultat av de forsterkede smitteverntiltakene de første ukene i 2021, sa hun.

R-tallet 0,8

Beregninger FHI har gjort, viser at smittespredningen har vært synkende her i landet siden 11. januar. Det såkalte R-tallet er 0,8. Tallet viser hvor mange personer en koronasmittet smitter videre.

Folkehelseinstituttet anslår at 62 prosent av smittetilfellene fanges opp.

Hittil er det påvist 229 tilfeller av det engelske muterte viruset og to tilfeller av den sørafrikanske varianten i Norge. De fleste tilfellene er enten knyttet til folk som har vært i utlandet eller deres nærkontakter, eller til utbrudd i Oslo og Viken, med utspring i Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg.

Mindre importsmitte

Overvåkingsdata viser også en nedgang i antall som er smittet i utlandet siste uke. Utviklingen knyttes til restriksjoner på grensene, som trådte i kraft fra slutten av januar.

Antallet som tester seg, har samtidig økt. Etter to uker med nedgang, steg antallet med 14 prosent forrige uke fra uken i forveien.

Andelen positive prøvesvar har sunket fra 2,5 prosent i uke 1 til 1,6 prosent i forrige uke.

Vaksinerer på sykehusene

Kommunene mottok forrige uke dobbelt så mange vaksinedoser som tidligere, rundt 95.000.

Fra neste uke begynner også en ny runde med vaksinasjon i spesialisthelsetjenesten. Det er satt av 36.000 doser til sykehuspersonell som knyttes til at kritiske funksjoner kan opprettholdes.