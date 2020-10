Siv Jensen tar oppgjør med «sløseri» i klimapolitikken

Frp-leder Siv Jensen kaller klimapolitikken for regjeringens nye gullkalv. – Her danses det rundt mens milliarder av skattekroner sløses bort, sier hun.

– Og vi som trodde Venstre var gærne, sa Siv Jensen i sin tale under Fremskrittspartiets landsmøte. Foto: Berit Roald / NTB

I sin tale til Frps landsmøte lørdag trakk Jensen fram flere eksempler på det hun mener er ukritisk bruk av skattebetalernes penger på klimatiltak.

Blant anne kritiserte hun elektrifiseringen av norsk sokkel, som både regjeringen og venstresiden stiller seg bak.

– Her skal vi smelle opp vindmøller over hele landet og bygge strømkabler til plattformene. Bare fordi de ikke skal bruke gassen som allerede er der. For den skal nemlig sendes til Tyskland for å brennes der i stedet, sa Jensen.

Hun kritiserte også satsingen på biodrivstoff og trakk fram beregninger på at det vil koste 1.500 kroner per tonn CO2 som kuttes, mens det til sammenligning ville koste 300 kroner per tonn hvis man kjøper klimakvoter.

Regjeringens satsing på karbonfangst gjennom prestisjeprosjektet Langskip fikk også gjennomgå.

– Det er et prosjekt der skattebetalerne må ut med 18 milliarder kroner og ta nesten all risiko. Om det skulle lykkes, stikker selskapene igjen med all gevinsten. Frp mener det er en totalt uansvarlig måte å forvalte skattebetalernes penger på, sa hun.

Frp-lederen tok også et oppgjør med Arbeiderpartiet, som i sitt klimaprogram legger opp til økninger i CO2-avgiftene med ti prosent hvert år fram til 2030.

– Og vi som trodde Venstre var gærne, sa Jensen.

Og tilføyde:

– En tydeligere avskjed med norsk industri og norske arbeidsplasser, og et sterkere frieri for å tekkes MDG-velgere i Oslo, det skal man virkelig lete lenger etter.