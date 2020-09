Bertheussen uforstående til tøyremser med bensinfylte flasker

En biltur som tok atskillig lenger tid enn den burde, er blant spørsmålene Laila Anita Bertheussen ikke greide å besvare da hun forklarte seg i retten torsdag.

En biltur som tok atskillig lenger tid enn den burde, er blant spørsmålene Laila Anita Bertheussen ikke greide å besvare da hun på nytt vitnet i retten torsdag. Tegner: Egil Nyhus / NTB

NTB-Peter Tálos

Denne ruta skal Laila Anita Bertheussen kjørt om kvelden den 11. februar 2019. Da hun kom tilbake og svingte inn i gården, så politiet på utsiden av boligen at et sju meter langt slep med flasker fylt med bensin hang etter. Aktoratet mener det er huller i Bertheussens forklaring på hva hun gjorde på turen og mener hun selv festet tøyremsene. Foto: Politiet/ PST / NTB

Bertheussen avviste at hun skulle ha noe å gjøre med en tøyremse med bensinfylte flasker som hang etter bilen hennes en februarkveld i fjor.

Påtalemyndigheten mener det var Bertheussen selv som festet tøyremsene med flere flasker fylt med bensin som ble sett hengende etter bilen hun kjørte om kvelden 11. februar 2019.

Da hun torsdag forklarte seg i retten om den spesielle opplevelsen, hadde hun ingen alternativ forklaring på hva som kunne ha skjedd i løpet av en handletur kvelden hendelsen inntraff. Da statsadvokat Frederik Ranke presset på for å høre om hun hadde noen forklaring knyttet til funn av bensinsøl på terrassen, ble hun også ergerlig.

– Det her får du finne ut av, for å være helt ærlig, svarte Bertheussen.

– Hadde ikke vi kameraer, og som faktisk virket i denne perioden her? sa hun videre.

Episoden er det femte punktet i tiltalen om at 55-åringen skal ha forsøkt å påvirke eller true demokratiet.

Tidshull

Bertheussen var innom flere stopp på handleturen, men påtalemyndigheten mener hun har brukt mye lenger tid enn hva som er naturlig på de to siste strekningene.

Ifølge påtalemyndigheten er det et tidshull på til sammen nærmere 20 minutter som det ikke finnes en god forklaring på. De støtter seg blant annet på opplysninger fra helseappen i Bertheussens telefon og videoopptak som er sikret underveis.

De sju meter lange tøyremsene med tre flasker på ble oppdaget av politipatruljen som sto utenfor huset i Vækerøveien som ledd i vaktholdet rundt daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

I retten ga Bertheussens svar ingen klarhet i hva som hadde skjedd. Hun opplyste at hun gruet seg til en operasjon dagen etter og tenkte mye på den. Hun skulle også ha stanset og kastet et pledd på veien, men kunne ikke helt huske hvor.

Gruet seg til operasjon

Aktor Frederik Ranke konfronterte henne med at hun sto lenge parkert ved en 7-Eleven-butikk på Ullern.

– Jeg var lenge i mine egne tanker. Jeg gruet meg til dagen etter, svarte Bertheussen, som fortalte at hun hadde sprøyteskrekk.

Fra 7-Eleven-butikken på Ullern og hjem til boligen på Røa var det bare noen hundre meter, men tiltalte forklarte i retten at hun av gammel vane og uten å tenke seg om kom i skade for å svinge inn mot Lysejordet skole da hun bare var 200 meter unna.

Hun benektet at hun hadde gått ut av bilen der, men sa at hun snudde og kjørte videre hjemover.

Uten DNA eller fingeravtrykk

Politibetjent Marte Kinn Dolva satt i politibilen utenfor Wara og Bertheussens hus da sistnevnte svingte inn i gården med det merkelige slepet etter seg.

Hun fortalte retten at hun fant ut at to av vannflaskene var fylt med bensin, mens en tredje trolig hadde fått slått et hull på seg, og at innholdet hadde rent ut.

Flaskene og stoffet ble sendt til sjekk for DNA og fingeravtrykk, men uten at det ble gjort noen funn.

Politioverbetjent Snorre Mortensen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forklarte hvordan det var blitt etterforsket for å avdekke når tøyremsene kunne ha blitt festet på bilen og eventuelt hvordan det kunne ha skjedd uten at tiltalte kunne ha merket det.

Fredag skal retten stille spørsmål til både Mortensen og Bertheussen om hendelsen.