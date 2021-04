Nå kommer «Plan gjenåpning». – Ikke senk skuldrene.

Onsdag legger statsministeren frem sin plan for gjenåpning. Dette tror ekspertene.

Egentlig skulle hun gjøre det før påske, men smittetallene var for høye. Onsdag kan statsminister Erna Solberg fortelle Stortinget om planene for gjenåpning av Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Enda en korona-påske er over. Blant mange store spørsmål er det aller største: Hva nå? Noen åpenbare antydninger kan komme onsdag. Både før påske og gjennom hele høytiden har Regjeringen arbeidet med en gjenåpningsplan.

Onsdag legger Erna Solberg den frem for Stortinget, punktet heter rett og slett: «Redegjørelse fra statsministeren om strategien for gjenåpning av samfunnet.»

Helsedirektør Bjørn Guldvog håper på en åpnere sommer i år enn den vi opplevde i fjor. Foto: Berit Roald, NTB

Kan bli mer åpent enn i fjor sommer

– Vi håper å kunne begynne å åpne litt siste halvdel av mai, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Da kan vi i juni og juli få en enda større åpning enn vi hadde i fjor sommer, fortsetter han.

Samtidig er det vanskelig å konkretisere hva «å åpne litt» betyr. I dag er det anbefalt kun å ha to gjester på besøk, de aller fleste butikkene er stengt, digital undervisning utbredt, og over hele landet er det forbud mot å skjenke alkohol.

– Når er det realistisk å håpe på første utepils i Oslo?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Det er et politisk prioriteringsspørsmål. Barn, unge og arbeidslivet gis høy prioritet. Spørsmålet er hvor lettelsene kommer først. Det må politikerne ta stilling til.

Regjeringens gjenåpningsplan bygger på faglige innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Her spiller vaksinetempo, smitteutvikling og sykehuskapasitet avgjørende roller.

Færre smittede

Gjennom påsken har vi sett en forsiktig positiv smitteutvikling. Noe av det kan skyldes at færre har testet seg. Men de strenge tiltakene har hatt effekt, mener Guldvog. Et godt svar på det får vi imidlertid ikke før de kommende ukene. Da vil flere ha testet seg.

– Men de nasjonale tiltakene har bidratt til mindre smittespredning til områder med mindre smitte, slår Guldvog fast.

Også antall innleggelser er på vei ned. Selv om vi lørdag hadde flest innleggelser siden april i fjor, er det grunn til optimisme.

– De tallene reflekterer smittetallene én til tre uker tilbake i tid, sier Guldvog.

– Det trengs fortsatt sterk innsats fra befolkningen og kommunene, sier FHI-overlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Går for sakte i Oslo, mener FHI

Preben Aavitsland er overlege ved FHI. Han er spesielt bekymret over én ting:

Smitten i Oslo og deler av Viken er fortsatt veldig høy. Det går for sakte nedover, mener Aavitsland.

– Her trengs fortsatt sterk innsats fra befolkningen og kommunene. Reglene og rådene må følges, og smittesporingen må gjennomføres raskt.

Ved gjenåpningen vil nok lokalt smittetrykk ha stor påvirkning på hvor mye som kan åpnes. Aavitsland viser til et konkret eksempel som speiler ulikhetene:

Forrige uke hadde Norge fra Møre og Romsdal og nordover til sammen færre tilfeller (154) enn hele Alna bydel i Oslo (187).

Oslos byrådsleder Raymond Johansen starter arbeidsuken etter påsken med å minne om at dette langt fra er over. Foto: Heiko Junge, NTB

«Må ikke senke skuldrene»

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) håper at budskapet fra Solberg onsdag vil være av den forsiktige sorten.

– Det er veldig viktig ikke å kommunisere på en måte som gjør at folk senker skuldrene eller tror at dette er over. Det er et stort ansvar, sier Johansen, som bør vite hva han snakker om.

Utallige ganger har han hatt den samme jobben selv.

– Det stiller høye krav til oss som skal balansere kommunikasjonen. På den ene siden skal du jo peke på lyset i enden av tunnelen. Så kommer det plutselig en virusvariant vi ikke ante mye om, slik den britiske mutasjonen kom da vi trodde på lysere tider etter jul, sier Johansen.

Byrådslederen er forsiktig optimist. R-tallet i hans by har gått kraftig ned de siste ukene. Smittetallene har gått ned. Men det er et stort men:

– Vi forventet jo at smittetallet skulle gå ned, for det har også antall testede gjort. Tallet kan være altfor lavt. Derfor trenger vi å få en god oversikt så fort som mulig i dagene etter påske. Erfaringsmessig har smitten økt etter hver ferie. Jeg er bekymret for det, sier Raymond Johansen.

De tre andre tingene han er svært opptatt av, er importsmitten, tempoet på vaksineringen og at folk fortsatt forholder seg til reglene, som for Oslos del gjelder frem til 15. april.

Tre scenarioer

Norges helsemyndigheter arbeider med tre forskjellige scenarioer for tiden vi går inn i.

Det beste først: Et optimistisk scenario der hele den voksne befolkningen tilbys vaksine før sommerferien. I mellomscenarioet blir vaksineringen noe forsinket. Samtidig får de nye virusvariantene sterkere fotfeste. Det tredje scenarioet er av det langt mer pessimistiske slaget. Der rammes landet av helt nye virusvarianter som vaksinene ikke virker på. Da må vaksineringen begynne på nytt. I et slikt scenario er det uaktuelt med en full gjenåpning før 2022.

Men ikke la deg skremme for mye.

– Det siste tror vi ikke er realistisk, sier helsedirektør Guldvog.