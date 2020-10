FHI og Helsedirektoratet var uenige om koronatiltak

FHI ønsket å bruke mer tid på å komme fram til hvilke nye koronatiltak som skulle settes inn. På flere punkter var også FHI og Helsedirektoratet uenige.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Dagen før skrev hun at det ville være «klokt å bruke noen dager på å komme fram til hensiktsmessige løsninger». Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølge Dagbladet kommer dette fram i interne rapporter. Avisa skriver at Folkehelseinstituttet reagerte sterkt på at Helsedirektoratet foreslo å gjøre soner i Norge røde og mente denne terskelvurderingen ikke er beregnet på mindre, geografiske området.

De to organene hadde i tillegg tilsynelatende svært ulik forståelse av smittesituasjonen her i landet nå. FHI og direktør Camilla Stoltenberg mente det er lav sannsynlighet for økt smittespredning på nasjonalt nivå, mens Helsedirektoratet og direktør Bjørn Guldvog mente at Norge ved fortsatt smittestigning «ikke nødvendigvis er veldig mange uker unna en situasjon som er mer lik inngangen til mars måned», skriver Dagbladet.

FHI leverte sine anbefalinger lørdag, mens Helsedirektoratet fulgte opp søndag. Som svar på Helsedirektoratets rapport, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg følgende:

– Vi mener det vil være klokt å bruke noen dager på å komme fram til hensiktsmessige løsninger som befolkningen forstår og etterlever.

Regjeringens nye og skjerpede koronatiltak ble lagt fram mandag, altså dagen etter.