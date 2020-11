Regjeringen kommer med flere smitte­vern­tiltak denne uken

Regjeringen vil komme med ytterligere innstramminger i korona-reglene denne uken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Nå er det alvor. Fortsetter denne utviklingen, går helsetjenesten over i knestående, som i andre land, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse.

– Sprer seg fort

Han sier at innstrammingene trolig vil komme der folk møtes i større mengder, og utenlandsreiser og arbeidsinnvandring.

– Smitten sprer seg så fort, og sporing er så krevende, at vi ikke kan se om tiltakene fra forrige uke er tilstrekkelige, sier helseministeren.

De nye tiltakene kommer etter at det den siste tiden er meldt om stadig flere koronatilfeller.

Målrette tiltak

– Nå vet vi heldigvis mer om viruset og smitten. Derfor kan vi målrette tiltakene, påpeker barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Han varsler at tiltakene som kommer i denne uken, vil bli fulgt opp med bevilgninger for å skjerme de mest sårbare gruppene.

– Krisen i arbeidsmarkedet er ikke over, påpekte også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Han varslet forlenginger av flere spesialordninger for arbeidslivet fram til mars 2021.

Regjeringen har gitt foreldre rett til ekstra omsorgspenger ut året og vil forlenge denne retten ut juni 2021, opplyser arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. Det betyr at en familie med ett eller to barn vil få 40 dager med omsorgspenger i 2021.

Han opplyser også at regjeringen vil forlenge midlertidige regler for retten til sykepenger.

Fra 1600 i uken til nesten 3000 i uken

Camilla Stoltenberg i FHI påpekte at mens det var 1600 smittetilfeller i uken for et par uker siden, var det samme tallet for uken etter nesten 3000.

Hun sier at erfaringen fra andre land tyder på at antall innleggelser vil øke, og at dødsfall vil øke.

– Derfor er det viktig med strenge tiltak raskt, sier Stoltenberg.