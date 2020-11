Utdanningsforbundet mener lærernes trygghet er glemt i smittevernrapport

Ekspertgruppen som har sett på smittetiltak i skoler og barnehager, har hoppet bukk over lærernes situasjon, mener Utdanningsforbundet.

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet, reagerer på at ekspertgruppen for smitteverntiltak i skole og barnehager ikke har vært mer opptatt av lærernes helse og trygghet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fredag la regjeringens ekspertgruppe fram en rapport om konsekvenser av korona-smitteverntiltak i barnehager og skoler. Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener at arbeidsmiljøet og tryggheten til lærerne i barnehage og skole er nærmest fraværende i rapporten.

– Rapporten behandler ikke læreres helse, herunder psykiske helse, sier han til NTB.

Han sier forbundet får mange henvendelser om at kravene i arbeidsmiljøloven om et forsvarlig arbeidsmiljø ikke følges ved alle skoler og barnehager.

– Mange lærere står derfor i en svært krevende situasjon over tid, sier Handal.

Mange lærere har ikke et forsvarlig arbeidsmiljø under pandemien, mener Utdanningsforbundet. Foto: Thomas Brun / NTB.

Advarer mot stenging og rødt nivå

I rapporten advarer utvalget mot å stenge skolene selv om koronasmitten nå øker mest hos 13-19-åringer. Dette på grunn av de alvorlige konsekvensene det kan ha for mange barn og unge. Gruppen advarer også mot å heve beredskapsnivået til rødt, som innebærer strenge begrensninger i skole- og barnehagehverdagen.

De mener rødt nivå i skoler og barnehager ikke bør innføres før man har prøvd med tiltak andre steder i samfunnet for å redusere smitten.

– Vi er selvsagt enig med ekspertgruppen i at det er et mål å holde skoler og barnehager åpne så langt det er mulig, og at det skal være strenge krav før en går fra gult til rødt smittevernnivå, sier Handal.

– Samtidig er det vår jobb å påpeke at ekspertgruppa ikke har vektlagt betydningen av at lærere og ledere i barnehage og skole har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygghet i arbeidet, sier Handal.

Vanskelig med avstand

– Jeg kan ikke se at våre innspill om kobling mot arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er fulgt opp eller kommentert, sier han.

I sitt innspill til ekspertgruppen skriver forbundet at de har fått mange bekymringsmeldinger om sviktende smittevern på skolene. Dette gjelder blant annet manglende avstand mellom lærere og elever og kollegaer, mangel på vikarer, økt sykefravær, overfylte arbeidsrom og klasserom og for liten bruk av relevante smittevern tiltak.

En av utvalgets anbefalinger er at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene, øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

