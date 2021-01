FHI melder om synkende R-tall

Antall registrerte smittetilfeller økte med 19 prosent i forrige uke. Men smittetallet R har falt.

Folkehelseinstituttet har registrert 32 koronarelaterte dødsfall i uke 1. Tallet er det høyeste siden april 2020. Foto: Jil Yngland / NTB

Det viser Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 1, som ble lagt fram onsdag.

Ifølge den nye ukesrapporten ble det registrert 4.589 smittede i uke 1. Det er en økning på 19 prosent fra foregående uke. Samtidig har rekordmange personer testet seg – antall tester økte med hele 70 prosent fra uke 53 til uke 1.

Andelen positive tester falt fra 3,6 prosent i uke 53 til 2,5 prosent i uke 1.

R ned

Matematisk modellering gir samtidig et R-tall på 1,2 for perioden etter 27. desember.

Mer oppdaterte analyser som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, tyder på at R har vært synkende gjennom perioden, og at tallet 4. januar lå på 1,0.

R viser hvor mange nye personer hver smittede i snitt gir viruset videre til. Et R-tall på 1,2 betyr at 100 smittede i snitt vil smitte 120 nye, slik at epidemien øker i styrke.

Smitten holder seg derimot på et stabilt nivå når R-tallet ligger på 1,0.

Økende antall dødsfall

Det har vært en stigende trend i antallet koronadødsfall de siste ukene. I uke 1 ble det registrert 32 koronarelaterte dødsfall i Norge. Det er det høyeste antallet siden april 2020.

– Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt de siste fem uker, men en økning i antall nye intensivinnleggelser og dødsfall siste to uker kan gjenspeile økningen i smittespredning de foregående ukene, skriver FHI i rapporten.