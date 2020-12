Dyreparken har passert 900.000 besøkende

Dette er noen av de besøkende i 2020, fra juli da parken kunne slippe inn 10.000 om dagen. Foto: Kjartan Bjelland

Tross koronavirus har Dyreparken passert 900.000 besøkende i år. Nå starter planlegging av en fremtid med vedvarende vekst.

KRISTIANSAND: – Vi har tanker om både nye attraksjoner og overnattingstilbud i området ved Abra Havn. Vi har 300 ledige mål vi har konkrete ideer for, og håper allerede i 2022 å starte på noe som kan bli stort, sier direktør Per Arnstein Aamot i Kristiansand dyrepark til Fædrelandsvennen.

Når han oppsummerer koronaåret 2020 er det med lettelse. Han takker tilfeldighetene for at sommeren forløp uten særlig smittetrykk i landsdelen, og de ansatte for en «vilt imponerende» innsats.

– Hvis vi ser på året som vært, og hvor bra vi har klart oss, er jeg ikke bekymret for fremtiden. Det vil helt sikkert være noen restriksjoner til sommeren også, men vi har hatt verdens heftigste liveøvelse, og det har rustet oss veldig bra, mener Aamot.

– Mot alle odds har vi hatt et godt år, det er deilig å si at vi vil utvikle destinasjonen videre, sier dyreparkdirektør Per Arnstein Aamot. Foto: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

20.000 årskort

I overkant av 900.000 gjester har gått inn porten til landsdelens største turistattraksjon i 2020, «bare» ti prosent bak året før. Da stoppet telleapparatet på 1.009.164, det neste beste besøket i parkens historie.

Rekorden kom med nyheten Hakkebakkeskogen i 2015, da 1.025.366 gjester var innom.

Salget før 2021-sesongen er nesten på merkene.

– Vi regner med å selge rundt 20.000 årskort før nyttår, lite grann bak fjoråret. Det er vi veldig godt fornøyd med, og det er et bevis på at de som har hatt årskort tør å satse på oss igjen, sier direktøren.

I løpet av året havner årskortsalget stort sett mellom 30.000 og 33.000, og de besøker parken i snitt ti ganger hver. Dermed utgjør årskortholdere en viktig gjestebase for Dyreparken.

Forhåndsbookingen er litt over fjoråret på overnatting og litt under på Sabeltann, uten at dét vekker bekymring.

Gjester i Hakkebakkeskogen fra juli i år. Foto: Kjartan Bjelland

Dyreparken har akkurat meddelt Kristiansand kommune oppstart for endring av reguleringsplanen i parken.

Her heter det at «Hensikten med endringen er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av beredskapsvei fra vanntårnet til Grashavet, nye overnattingstilbud og aktivitetsbygg inne i parken, nytt inngangsområde øst i parken, innendørs amfi/scene ved dagens inngangsparti, nye utstillingsbygg, samt vurdering av parkeringstilbudet og parkeringshus.»

Noe av dette ligger ti, 20, 30 år fram.

– Vi prøver å tenke langsiktig. Mot alle odds har vi hatt et godt år, det er deilig å si at vi vil utvikle destinasjonen videre. Men vi ser at det skjer veldig mye i området rundt oss, da er det viktig å få best mulig rammevilkår, kommenterer Aamot.

Dyreparken har 300 mål ledig: De to gule områdene øverst er allerede bygd eller under bygging, mens det gule i midten kommer i 2022. På lengre sikt bygges de oransje feltene og til slutt de grønne. Foto: Dyreparken

Rimelig overnatting fra 2022

Først i løypa av dette er et rimeligere overnattingstilbud med flere hundre nye senger. De første er på tegnebordet og lanseres i 2022.

– Jeg vil tippe mellom 20 og 30 enheter første året, med minimum fem senger i hver enhet så en familie kan overnatte, sier Per Arnstein Aamot.

Fra før har parken over 1600 senger, inkludert 900 i sjørøverlandsbyen Abra Havn, 600 i Dyreparken Hotell og 40 i Kardemomme by.

De vil følge samme oppskrift som for safaricampen, der de bygger noen nye enheter år for år, og justerer underveis etter tilbakemeldinger fra gjester. I tillegg til de 32 safariteltene som allerede er bygd skal det neste år oppføres ytterligere ti telt.

De første safariteltene sto klare til sesongen 2019. Foto: Vegard Damsgaard (arkivfoto)

I løpet av fem til ti år ser parken for seg å bedre parkeringsforholdene, så tett på inngangen som mulig.

– I stedet for å båndlegge svære nye arealer ser vi på muligheten for et parkeringshus i høyden. Samtidig som det vil ligge som en støyskjerm mot E 18, vil vi kunne bruke huset til innendørs lagring om vinteren, opplyser Aamot.

Økonomien i parken er bunnsolid, også i 2020. Takket være statlige tiltak som kontantstøtte og halv moms antyder direktøren et overskudd ikke langt unna normalen – i størrelsesorden 30–40 millioner kroner.

Omtrent samme beløp investeres i 2021. Mest spektakulære nyhet er Kaptein Sabeltanns Kongelige Sjørøverteater, med 350 sitteplasser i et stort innendørs amfi. Det skal stå klart allerede 1. mars, til 12 millioner kroner.

Dyreparken har 300 årsverk fordelt nokså likt mellom faste ansatte og sesongarbeidere.