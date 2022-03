Nordmenn lite treningsvillige etter pandemien

Treningsiveren til nordmenn har ikke økt etter at landet har gjenåpnet. Til tross for åpne treningsstudioer viser en fersk undersøkelse at det er motsatt.

Nordmenns treningsiver har ikke tatt seg opp etter koronapandemien. faktisk er det noen færre som trener nå enn under pandemien. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB

I mars sier 70 prosent av de spurte at de har trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende.

Andelen som trener er dermed omtrent uendret så langt i år, og er faktisk 2 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien, viser undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Treningsnivået på folk flest og nordmenns fysiske form har ikke fått et oppsving av at Norge åpnet opp, konstaterer seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen svarer nesten fire av ti nordmenn (37 prosent) at de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet, mens 13 prosent har fått bedre form. Halvparten i befolkningen sier at formen er uendret.