Tusenvis samlet i Oslo-gatene etter skyteangrepet: – En vibrerende følelse av samhold

Tusenvis av mennesker samlet seg i Oslo sentrum lørdag for å sørge, klemme hverandre og ta kraftig avstand fra det brutale skyteangrepet natten i forveien.

Det spontane Pride-toget endte opp ved åstedet, hvor folk la ned blomster og regnbueflagg og holdt appeller.

NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en kjærlighet og en omsorg i gatene. Folk er ute på en måte som er lavmælt og fin, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Sammen med kronprinsparet la han lørdag ettermiddag ned blomster ved åstedet der to personer ble skutt og drept og flere skadd natten i forveien. Delegasjonen, som også inkluderte flere statsråder, ordføreren og byrådslederen, var tydelig preget av alvoret.

– Det er et stort og grusomt drama. Vi våknet til dette i løpet av natta. At det skytes og drepes i Oslo på en kveld som er opptakten til en stor Pride-parade, det er dypt tragisk og gjør veldig inntrykk på mange, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klemmer en forbipasserende etter å ha besøkt åstedet for skyteangrepet i Oslo sentrum. Til høyre er kronprinsesse Mette-Marit i ferd med å klemme en annen.

Klemmene satt løst da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte åstedet for masseskytingen i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

– Står opp for rettighetene

Langs veien sto folk og gråt og holdt rundt hverandre, og både regjeringsmedlemmene og kronprinsparet stoppet for å gi en klem til folk de møtte.

Et hav av regnbueflagg og blomster er allerede lagt ned ved pubene Per på hjørnet og London, der angrepet skjedde. Sistnevnte sted er en kjent møteplass for homofile.

– Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil. Det er viktig at vi står opp for disse rettighetene. Vi kan ikke ta det for gitt, det er noe vi må kjempe for, og det er det vi gjør nå, sa kronprins Haakon etter å ha bidratt med sin bukett til blomsterhaugen.

Flere hundre mennesker nektet å la seg stoppe av skyteangrepet og møtte likevel opp til et spontant Pride-tog gjennom Oslos gater, selv om den offisielle Pride-paraden var avlyst.

Folk ropte blant annet «kampen fortsetter» da de gikk gjennom gatene i Oslo i et spontant Pride-tog. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Aurora Thyvold gikk for skeives rettigheter i spontantoget etter skyteepisoden natt til lørdag.

Det ble Pride-tog likevel

Foran Stortinget hadde mange samlet seg på plenen for å markere Pride på sitt vis, selv om de offisielle arrangementene er avlyst. Mange applauderte da politikerne og de kongelige gikk forbi på vei til åstedet.

Tidligere på dagen samlet flere hundre mennesker seg i gatene til en spontan Pride-parade fra Grønland i Oslo til åstedet, selv om den offisielle paraden var avlyst.

«Kampen fortsetter» og «we’re here, we’re queer, we won’t disappear», var blant ropene fra folkemengden.

– The first pride was a riot, og det er det vi tar det tilbake til i dag. Vi slåss for rettighetene våre. Vi er i 2022, men det er ikke haterne, sa en av dem som gikk i toget, Aurora Thyvold, til NTB.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) beskriver stemningen i Oslo sentrum som «tynget og sterk» lørdag ettermiddag. Her er hun på vei for å legge ned blomster ved åstedet sammen med kronprins Haakon, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og ordfører Marianne Borgen (SV).

Fryktløshet

Jubel og rop hørtes i gatene, regnbueflagg og knyttede never. Det ble ikke et festtog, men et protesttog mot drapene og volden natt til lørdag.

– Vi gjør det for å markere styrke, fryktløshet, for å vise at vi ikke lar oss kue, sa en annen av de som gikk i toget, Tore Sinding Bekkedal.

Han har smertelig fått oppleve terror på nært hold tidligere, som deltaker på Utøya-leiren i 2011.

– Vi er mange som har advart mot en dehumaniserende retorikk. Vi må stå fram og vise at den slags taktikk ikke gir resultater, sier han.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit legger ned blomster ved åstedet for skyteangrepet i Oslo sentrum. Bak dem står prins Sverre Magnus, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Javad Parsa / NTB

– Vakkert samhold

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) var tydelig preget etter å ha lagt ned blomster ved åstedet lørdag ettermiddag.

– Det var veldig sterkt å se alle som hadde vært der med blomster, og hvor mange som til tross for terrornivået hadde møtt opp for å vise sin støtte og sympati i dag, sier hun til NTB.

Hun beskriver stemningen i byen som «tynget og sterk».

– Jeg kjenner en vibrerende følelse av samhold og fellesskap. Noe som er så vondt, kan jo samtidig skape noe veldig, veldig vakkert, og det kjenner du i folk i dag.

Angrepet har ført til at alle offisielle Pride-arrangementer er avlyst, etter anbefaling fra politiet.

– Vi skulle feire, være glade og feste, så ble det det motsatte. Men jeg tenker vi sier at det er ikke avlyst, det er utsatt. Vi skal igjen feire og være sammen i lykken over mangfoldet blant oss, sier likestillingsministeren.