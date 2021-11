Budsjettet får klimaslakt: – En tydelig svekkelse

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener Ap og Sps budsjett har en enda svakere klimaprofil enn forslaget de borgerlige la fram før de gikk av.

Kari Elisabeth Kaski etter framleggelsen av regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for Stortinget.

NTB-Andreas Løf, Johan Falnes og Anders R. Christensen

Publisert: Publisert: I dag 12:44

Sveinung Rotevatn under framleggelsen av regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum får kritikk for klimaprofilen til budsjettet de la fram mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er særlig forslaget om å skjerme bensin og diesel fra økt CO2-avgift som får SV til å reagere.

I budsjettforslaget går Ap og Sp inn for å nulle ut en stor del av avgiftsøkningen for bensin og diesel ved å kutte i veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften.

– Det innebærer en tydelig svekkelse av klimapolitikken. Det er selvfølgelig ikke noe vi kan være med på, sier Kaski til NTB.

Hun varsler nå tøffe budsjettforhandlinger i Stortinget.

– Vi må ha et budsjett som forsterker klimapolitikken, og som kutter mer utslipp enn det Solberg-regjeringen la opp til.

Svekket effekt

I budsjettforslaget bekreftes det at forslaget om kutt i veibruksavgiften vil svekke budsjettets klimaeffekt.

Totalt sett anslås det at utslippskuttene vil bli redusert med 1,5–2,0 millioner tonn CO2 fram mot 2030 hvis regjeringen fortsetter å kompensere for økt CO2-avgift i samme grad.

– Det vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene, ikke enklere, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til NTB.

Han mener budsjettforslaget passer dårlig med den profilen hans etterfølger som klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), har forsøkt å fronte på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

– Eide kan ikke stå i Glasgow og snakke om grønn omstilling og at verden må gjøre mer, samtidig som Trygve Slagsvold Vedum står på Stortingets talerstol og gjør det motsatte, sier Rotevatn.

– Dette lover veldig dårlig for klimainnsatsen de neste fire årene, sier han.

Støre: – Kraftige klimagrep

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at regjeringen ikke har regnet tonn for tonn på hvor store klimakutt budsjettendringene vil gi.

Han avviser likevel at de har lagt fram et dårlig klimabudsjett.

– Jeg mener at vi tar kraftige grep for klima, sier Støre.

Han viser blant annet til at regjeringen viderefører de borgerliges forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

– Deler av økningen blir kompensert i drivstoffavgiftene, men ikke alt.

I tillegg satser regjeringen på grønn industri og grønne investeringer, påpeker Støre.

– Som retning mener jeg at dette setter en klar kurs for å kunne kutte utslippene og nå målene våre, sier han.

SV regner med gjennomslag

SV får nå en sentral rolle i å sikre mindretallsregjeringen flertall for budsjettet i Stortinget. På spørsmål om hun ser lysere eller mørkere på mulighetene for å oppnå enighet etter at regjeringens forslag er lagt fram, svarer Kaski:

– Det er et budsjett som bærer preg av at det er Ap og Sp som har lagt det fram. De tar ikke de store nødvendige grepene som kreves for å omstille Norge, men det er som forventet. Vi vil gå inn i forhandlingene med vårt alternative budsjett.

Kaski legger til at hun regner med at Ap og Sp ønsker flertall, og at de dermed skjønner at de må komme SVs prioriteringer i møte.

– Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, fastslår hun.