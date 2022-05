Én kritisk skadd i knivdrama i Nore – gjerningsmannen var ilagt besøksforbud

En kvinne er kritisk skadd etter en knivstikking i Nore. Ektemannen hennes, som var ilagt besøksforbud mot henne, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit utenfor Kongsberg politistasjon i forbindelse med av tre personer ble skadd, én av dem kritisk, etter en knivstikking i Nore i Numedalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Andreas Løf, Kenneth Kandolf Haug og Tor Martin Kvernhaugen

Publisert: Publisert: I dag 09:25

Tre personer er knivstukket ved en butikk i Nore i Numedal. Foto: Lise Åserud / NTB

Politiet har sperret av et område ved Joker-butikken i Nore. Foto: Lise Åserud / NTB

– Den siktede var fra før under etterforskning for mishandling i nære relasjoner. Det var en etterforskning som startet 9. november i fjor, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit til NTB.

Videre sier han at besøksforbudet gjaldt mot mannens kone, en kvinne i 40-årene, som ble kritisk skadd i hendelsen.

– Besøkelsesforbudet gjaldt da hendelsen skjedde, men det var ikke registrert noen form for brudd på det før i dag, sier han og legger til:

– Vi ønsker å avhøre den siktede så fort som mulig, men det er usikkert på når det vil finne sted. Helst i løpet av helgen.

Skei Kostveit opplyser at den siktede og fornærmede har flere felles barn, som nå blir ivaretatt av politiet og barnevernet.

Skjedde ved joker

Knivstikkingen skjedde ved en Joker-butikk i Nore i Nore og Uvdal kommune. Det ble først meldt at gjerningspersonen hadde gått etter tilfeldig forbipasserende, men politiet sier det de vet nå tyder på at siktede bevisst hadde valgt offer, i alle fall kona.

Politiet bekreftet i en pressemelding tidlig fredag ettermiddag at siktede var gift med et av ofrene, og at familien er av utenlandsk opprinnelse.

I tillegg til mannens kone, som er kritisk skadd og tatt med til Ullevål sykehus, ble en annen person lettere skadd i hendelsen. Det er ukjent hvilken tilknytning den tredje personen har til siktede.

Siktede ble også selv skadd, men innsatsleder Tom Richard Jansen hos politiet i Sørøst sier til NTB at det dreier seg om svært lette skader.

Siktede er nå i politiets varetekt, opplyser Kostveit.

Overmannet av ungdommer

AMK-sentralen fikk melding om hendelsen klokka 8.48 fredag morgen. Politiet bekreftet i 9.45-tiden at de hadde kontroll på den siktede.

Til TV 2 opplyser brannvesenet at det var de som var først på stedet.

– Pågripelsen ble gjort av private personer på plassen, blant annet noen elever ved videregående skole og en bussjåfør. De fikk overmannet ham og holdt han i ro til vi kom, sier innsatsleder for brannvesenet Helge Øyberg til kanalen.

Han sier de brukte tape i forbindelse med pågripelsen.

– Rent fysisk brukte vi tape på armer og føtter, forklarer brannmannen.

Utendørs ved buss

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy opplyser til NTB at to av deres busser sto i nærheten av Joker-butikken der hendelsen skjedde.

– To av våre busser sto nær denne Joker-butikken, vi har samtidig ikke mer innblanding i saken enn at våre sjåfører har snakket med politiet og deretter reist videre på rutene sine, sier han.

Ifølge Dagbladet har et kriseteam vært i kontakt med butikken. Også på Numedal videregående skole, som ligger like ved stedet, er det kriseteam på plass.

– Tragisk hendelse

Ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal sier til VG:

– Det er selvfølgelig en dypt tragisk hendelse når noe sånt skjer. Kommunen vil bruke sitt apparat både på informasjon etter hvert og innkalle til nødvendig kriseteam, i samråd med politiet.

Kriseledelsen i kommunen ble samlet til møte klokka 10, sa han til NTB.

– Slike voldshandlinger er alvorlige og fortvilende, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), som er orientert om saken.

Ifølge vitner Laagendalsposten har snakket med var det flere sykebiler og luftambulanser på stedet. To politihelikoptre skulle ifølge avisen også være på vei.

Til TV 2 bekrefter Oslo-politiet at beredskapstroppen er i Nore og Uvdal kommune i forbindelse med fredagens hendelse.