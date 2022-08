Trekker seg etter plug in-strid

(Fædrelandsvennen) Volkswagen-sjef Ulf Tore Hekneby går av som styreleder i BIL etter strid om avgiftsfordelene til ladbare hybridbiler.

Harald A.Møller-sjef Ulf Tore Hekneby (til høyre) har fått motbør etter at han under Arendalsuka foreslo å fjerne avgiftsfradraget for ladbare hybrider. Nå trekker han seg fra vervet som styreleder i Bilimportørenes Landsforening. Her sammen med Per Helge Gumpen, konsernsjefen i Gumpen Gruppen.

Tor Mjaaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er brutt heftig strid i bilbransjen om avgiftene på ladbare hybrider. Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby vil nemlig fjerne vektfradraget på disse. Det reagerte kolleger på, skriver Fædrelandsvennen.

– Et overraskende utspill fra Harald A. Møller, sa direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL), Erik Andresen til bransjenettstedet BilNytt.no.

Flere andre bilimportører reagerte på utspillet om å fjerne vektfradraget for ladbare hybrider:

– Dette er ikke BILs vedtatte konsensus, sa Andresen til BilNytt.

Trakk seg

Torsdag valgte Hekneby å trekke seg fra styreledervervet.

– Vervet som styreleder virker nå å være uforenelig med at Harald A. Møller og våre merker har en fri stemme i det vi mener er sentrale spørsmål for videre elektrifisering av bilsalget, uttalte Ulf Tore Hekneby til BilNytt.no.

Han pekte på at han mister et viktig spillerom i rollen som leder for Volkswagen-gruppen sine merker i Norge.

– Og da er det naturlig at jeg trekker meg fra rollen som styreleder, fortsetter han.

«Dobbeltrollen»

Krtikerne fikk støtte fra kommunikasjonsdirektøren i BMW Norge, Marius Tegneby, som er overrasket over at man ikke ser både dobbeltrollen og det doble budskapet fra Harald A. Møller-sjefen.

– I det ene øyeblikket tar man til orde for å ikke øke avgiftene på dieselvarebiler, for så i det neste tale for en økt avgift på de ladbare hybridene, sa BMWs kommunikasjonsdirektør til Bilnytt. Han er også styreleder i Bilimportørenes Landsforening.

Under Arendalsuka var Hekneby tydelig på at det er viktig at dieselvarebilene må fredes når det gjelder avgifter og at det må benyttes gulrot, og ikke pisk, for å stimulere overgangen til elvarebiler.

Må tåle uenighet

Men når det gjelder de populære ladbare hybridene, som blant annet Toyota Rav4 plug in, mener Volkswagen-importøren at disse har gårsdagens teknologi og vil fjerne vektfradraget fra 1. januar 2023. Han mener ifølge Bilnytt at det ikke er behov for disse bilene når vi ser på dagens utvalg av elbiler.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller, Øyvind Rognlien Skovli, svarer BilNytt.no med at det er en annen tidslinje for varebilene enn for personbilene.

– Det handler om tilgjengelig teknologi, og det har vi redegjort godt for på eget varebilseminar under Arendalsuka, sier han til BilNytt.no.

Og konkluderer med at bransjen må tåle litt uenighet innad og at det må være rom for enkeltstemmer.