Støre: Smittesituasjonen er så alvorlig at vi må sette inn tiltak for å beholde kontrollen

For å beholde kontrollen med pandemien må det settes inn nye og strengere tiltak nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens pressekonferense om koronasituasjonen i Oslo i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

– Nå er situasjonen med smitte så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å beholde kontroll med pandemien, sa statsministeren på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Faren for å overbelaste helsetjenesten, og spredningen av den nye omikronvarianten gjør det nødvendig med nye, strengere tiltak, sa han videre.

Han understreket at vi fortsatt vet lite om omikron, men at mye tyder på at den er mer smittsom enn tidligere varianter.