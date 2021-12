LOs skole­for­bund krever gult nivå i skoler og barne­hager

Tidligere i pandemien var det strenge tiltak ved skolene, der elevene blant annet ble delt opp i grupper og ble opplært i å holde én meters avstand.

Skolenes landsforbund krever at trafikklysmodellen i skoler og barnehager kommer tilbake, og ber om gult nivå som standard over hele landet.

– Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt, og stadig flere blir smittet av omikron. Smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

– Det eneste riktige nå, er å gjeninnføre trafikklysmodellen på gult nivå over hele landet. Ikke vent til fredag, gjør det i dag, legger hun til.

Hun viser til at stadig flere barnehager og skoler over hele landet melder om økende smitte.

– Et generelt gult nivå over hele landet er uten tvil veien å gå, der hovedregelen er å unngå fysisk kontakt. Kommuner som har null smitte over tid, skal kunne operere på grønt nivå, og kommuner og steder med mye og økende smitte skal selvfølgelig innføre rødt nivå, sier Johnsen Walker.

Hun sier Skolenes landsforbund daglig er i kontakt med medlemmer som opplever både smitteøkning og den nye virusvarianten som frustrerende.

– Selv om de fleste er fullvaksinerte, er det flere som er bekymret for utviklingen, og om vaksinen fortsatt fungerer. De opplever at elever i større grad blir smittet og må i karantene, og er selv redd for å bære smitten med seg hjem – eller fra hjemmet sitt og på jobb, sier forbundslederen.

Hun sier også at enkelte skoleansatte må teste seg før de kommer på jobb, men at de må kjøpe testene selv.

– Dette er direkte uhørt, sier Johnsen Walker.