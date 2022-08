Urovekkende tall om sexpress blant norsk ungdom

12 prosent av jenter i videregående skole har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie, ifølge en ny undersøkelse.

12 prosent av jenter i videregående skole forteller at de har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie. 3 prosent av guttene rapporterer det samme.

NTB

I tillegg svarer tre prosent av guttene det samme i Ungdata-undersøkelsen 2022, skriver foreningen Sex og Politikk i en pressemelding.

Det er Oslo Met og forskningsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen, som ble presentert første dag under Arendalsuka.

Den avslører i tillegg at 20 prosent av jentene og 8 prosent av guttene har opplevd ufrivillig seksuell beføling.

– Behovet er prekært

– På landsbasis opplever 9,4 prosent av kvinner og 1,1 prosent av menn voldtekt i løpet av livet. At vi ser såpass høye tall for seksuelle overtramp på et så tidlig tidspunkt i livet, er urovekkende, sier seniorrådgiver Vilde Graff Senje i Sex og Politikk.

Hun leder arbeidet med seksualitetsundervisningsmateriellet hos Sex og Politikk.

Foreningen opplyser at de lenge har varslet at seksualitetsundervisning må prioriteres for å sikre at barn og unge får opplæring i grenser, relasjoner og samtykke.

– Tallene fra årets Ungdata-undersøkelse viser at dette behovet er prekært, skriver foreningen i meldingen.

Hjerteskjærende

– Bak tall og prosenter er det en massiv gruppe unge mennesker som har opplevd seksuelle overtramp i løpet av formative år. Denne perioden i livet skal være preget av utforskning og glede, sier Senje.

– Det er hjerteskjærende tall og et konkret bevis på at vi må brette opp ermene og gjøre en bedre innsats for å sikre at ungdommer lærer seg bedre relasjonelle ferdigheter slik at de kan ivareta egne og andres grenser, fortsetter seniorrådgiveren.

Hun sier at foreningens undervisningskampanjer neste år utelukkende skal sette søkelys på samtykke. Dette som et forebyggende tiltak mot foreningen kaller «en pågående katastrofe for norsk ungdom».